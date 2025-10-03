El cumpleaños del duque de Alba horas antes de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mijan

Faltan menos de 24 horas para el gran día de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Después de más de 10 años de relación, la pareja dará el sábado 4 de octubre el "sí, quiero" en la Iglesia del Cristo de los Gitanos de Sevilla. El enlace promete ser uno de los grandes eventos de la temporada y paralizará el centro de la capital hispalense. Entre los invitados, gran parte de la Casa de Alba y otros rostros conocidos como Susanna Griso y Carmen Lomana. Tras el oficio religioso, que tendrá lugar sobre las 13.30 horas, comenzará el gran banquete nupcial en la finca Las Arroyuelas, propiedad del duque de Arjona que heredó de su madre.

Cónclave familiar antes de la boda

Anoche, el duque de Alba, Carlos Fitz-James, celebró su 76 cumpleaños en el Palacio de Liria, siendo este el último cónclave familiar antes de la boda de Cayetano y Bárbara. El hermano del novio abrió las puertas del Palacio de Liria para festejar con sus hijos y sus nueras esta fecha tan señalada.

El duque de Alba celebra su cumpleaños en familia antes de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan Europa Press

El duque sopló las velas acompañado de Fernando y Carlos Fitz-James Stuart Solís, sus hijos, y las esposas de ambos, Sofía Palazuelo y Belén Corsini. Ambos matrimonios fueron fotografiados en sus coches entrando al Palacio de Liria, sin dar declaraciones ante las cámaras. Sobre la medianoche, los invitados abandonaban el edificio.

Ausentes a la boda

En enlace de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan estará marcado por las ausencias de varios miembros de la Casa de Alba. El primero en confirmar que no acompañará a su hermano fue Jacobo Fitz-James Stuart. Según explicó su hermana Eugenia, "está fuera de España por un viaje de trabajo". Alfonso Martínez de Irujo tampoco asistirá de forma plena a la boda de su hermano, aunque sí acudirá a la ceremonia religiosa.