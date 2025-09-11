El Rey Juan Carlos I vuelve a España para participar en las regatas de Sanxenxo

Sanxenxo vuelve a convertirse este fin de semana en referente de la vela con la celebración de la 10ª Regata Rey Juan Carlos I – El Corte Inglés Máster, que se disputará del 12 al 14 de septiembre bajo la organización del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS).

Durante tres jornadas, la ría de Pontevedra se llenará de velas y deportistas de distintas generaciones y categorías en un completo programa que reunirá a las clases ORC 0–2, ORC 3–4, ORC 5 y Open, Clásicos, 6 Metros, J80, Optimist y Vela Adaptada. Además, la cita pondrá en juego el Trofeo Diputación de Pontevedra para la clase 6 Metros, el Trofeo Xacobeo para las clases ORC y decidirá a los vencedores del Trofeo Presidente de la Xunta.

Una competición a la que no podía faltar el monarca al que debe su nombre. El Rey Juan Carlos I ha regresado este jueves por la tarde a Sanxenxo, su refugio favorito cuando regresa a España. Se hospedará, como viene siendo habitual, en casa de su buen amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico.

El Rey Juan Carlos I, este jueves en Sanxenxo Gtres

Se espera que el Rey Juan Carlos alargue su estancia en la localidad gallega durante todo el fin de semana, y no se descarta que su hija mayor, la Infanta Elena, le acompañe en alguna de las jornadas de la competición.

Está por ver si el padre del Rey Felipe VI puede navegar a lo largo del fin de semana, decisión que se tomará en función de las condiciones de la mar, pero lo que sí es seguro es que no lo hará a bordo de su querido Bribón. La embarcación se encuentra en Estados Unidos, donde se está disputando el Mundial, así que tendrá que conformarse con otro navío que responde al nombre de Erica.

La visita del Rey Juan Carlos I a Sanxenxo no se limitará a su participación en las regatas, sino que aprovechará para encontrarse con viejas amistades, degustar la gastronomía local que tanto le gusta y pasear por las calles que tan buenos recuerdos le traen.

La última vez que Su Majestad estuvo en Sanxenxo fue el pasado mes de julio, y su visita coincidió con la llegada de su nieta, la Princesa Leonor, a Marín a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, tras finalizar su formación naval. Pese a la cercanía, no se produjo ningún encuentro, que se sepa, entre la heredera del trono y el monarca abdicado.