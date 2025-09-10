Así es Juanillo, la nueva "pasión" de Victoria Federica

Es una de las sensaciones taurinas del momento, un diestro que enamora dentro y fuera de los ruedos. Juan Bohórquez, conocido como Juanillo en su profesión, es un joven que cuenta ya con una legión de seguidores, entre ellos Victoria Federica de Borbón y Marichalar, que siente verdadera pasión por el torero.

De Juanillo, que tiene veintisiete años, se dice que posee una personalidad arrolladora, que es simpático, bromista, alegre y muy amigo de sus amigos. Uno de ellos, de los más íntimos, es otro torero, el icónico Andrés Roca Rey, con el que suele entrenar en tierras sevillanas y al que ha acompañado en distintas ocasiones a Perú, tierra natal de Andrés. Son uña y carne.

Aparte de triunfar en la tauromaquia, Juanillo se mueve también en el mundo de la moda. Participa en desfiles, como el de la colección de la firma de ropa IQ Collection para presentar su línea Tablao. Elegante en la plaza y elegante sobre la pasarela.

No extraña que haya embelesado a Victoria Federica, que le sigue con admiración siempre que puede por los cosos españoles.

Además, hay que recordar que Vic, como la llaman sus íntimos, es muy amiga de Roca Rey desde que el peruano comenzó a demostrar su arte en España. Incluso llegaron a relacionarla sentimentalmente con él, aunque luego se demostrara que solamente les unía una gran amistad. Andrés tiene novia y es muy feliz.

En el universo taurino se conoce a la sobrina del rey Felipe VI con el apodo de Rodri, que hace referencia a su amor por el llamado arte de Cúchares.

Francisco Arjona Herrera, cuyo seudónimo era Cúchares, fue un torero del siglo XIX que marcó toda una época y que falleció a los cincuenta años, víctima de la fiebre amarilla en La Habana.