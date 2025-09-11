Fran Rivera se apiada de Kiko Rivera tras su divorcio, aunque marca distancias

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha sido duro golpe para su entorno. Eran conocedores de que no eran del todo felices juntos y que había muchos conflictos en su hogar. También han pasado por mucho a lo largo de los 11 años que ha durado su historia de amor, en la que han traído dos niñas al mundo y han estado formando equipo. Él ha caído en la tentación demasiadas veces y no lo ha ocultado y también ha arrastrado adicciones que han puesto a prueba su estabilidad. Pero la convivencia es difícil y han decidido romper.

Todos los miembros de la familia han dado su opinión sobre su ruptura. Al menos si se entiende el silencio como la más rotunda de las reacciones, como así ha sucedido con Isabel Pantoja, ajena al fracaso matrimonial de su hijo. Sí habló su hermana Isa, para dejar claro que no hablaría, mientras que Eva González o Anabel Pantoja simplemente muestran su pesar y les desean la mayor de las felicidades, aunque sea ahora por separado. Pero faltaba por pronunciarse Fran Rivera, que por fin ha ahondado en cómo ha recibido la drástica noticia.

Fran Rivera se pronuncia al fin sobre Kiko e Irene

Los hermanos no siempre han mantenido una buena relación. Las maniobras de Isabel Pantoja para no entregar los recuerdos de Paquirri a sus herederos han dificultado sus contactos, siendo intermitentes y, por épocas, inexistentes. Ninguno lo ha ocultado, pero hay momentos en la vida en la que toca tragarse el orgullo y estar donde se le necesita. Aun así, Fran Rivera aún no ha dado el paso de levantar el teléfono y preguntarle a su hermano qué tal se encuentra tras su revés sentimental: “No, no he hablado con él. Sabéis que la relación nuestra es nula absoluta”, se muestra firme ante los micrófonos de ‘Europa Press’.

Francisco Rivera Gtres

Pese a ello, le desea lo mejor al valorar lo que ha podido conocer de su situación conyugal tras conocerse que separan sus caminos: “La verdad que siento mucho y yo espero que ahí… Yo creo que en esas cosas no se debe meter nadie, ellos sabrán. Es bastante delicado y bastante complicado todo y yo estoy seguro que ahí lo importante son las niñas, que estén bien, que yo estoy seguro de que ellos van a hacer todo para que las niñas estén bien. Y el resto de todos los seres humanos que estamos alrededor, lo que tenemos es que o apoyar o quedarnos callados”. Él ha optado por el silencio, pues ahora arropar a su hermano lo ve lejano.

Aunque Fran Rivera vuelva a dejar constancia de que su relación con Kiko Rivera está en un mal momento, no descarta nunca una reconciliación. Él no se niega a acercar posiciones, aunque parece no estar dispuesto a ser quien dé el primer paso, incluso ahora que sabe que su hermano pequeño está en horas bajas: “¿Quién sabe? No tengo ni idea, o sea, te mentiría si te dijera, pues, depende, nunca se sabe, ¿no? El momento, las circunstancias, nunca se sabe. Han pasado muchas cosas. Yo no soy rencoroso, pero nunca se sabe”, deja en el aire la posibilidad.

Algo que incluye también a su hermano Cayetano, con el que también está distanciado. Fran Rivera ha valorado el verano negro que ha pasado el diestro, tras sufrir problemas de salud que le han alejado de su última temporada de gloria. También la ruptura de su novia, la portuguesa María Cerqueira, o su desagradable altercado con la policía que ha derivado a un proceso judicial: “Eso es un capítulo complicado. Además, yo soy pro-policía, bomberos, yo soy pro-ejército. Y él también. Creo que los valores del ejército son unos valores que nos vienen a todos los seres humanos, a todos los españoles, ahora mismo, maravillosamente bien. Y los tienen como muy olvidados. Y la policía nacional, nada más que pueda dar las gracias. Garbanzos negros hay en todos lados. En la policía me imagino que también habrá los suyos”. Aun así confía en la justicia y que “si mi hermano metió la pata, pues lo tendrá que pagar. Y si mi hermano es una víctima, pues a alguien tendrá que pagar”.