El tío de Kate Middleton cuenta cómo se enteró de que sufría cáncer

Ya ha pasado una semana desde que los príncipes de Gales emitieron un comunicado en forma de vídeo en el que la propia Kate Middleton anunciaba que padece cáncer. Se ponía fin así a semanas de rumores y rocambolescas teorías de la conspiración que no hicieron ningún bien a la imagen de la Corona, y ahora que se conoce qué ocurre realmente a la futura reina, se espera que se recupere en la intimidad.

La Corona ha cerrado filas en torno a Kate Maddileton y se hará todo lo posible para que lleve este trance de la forma más privada posible, aunque su mediático tío Gary Goldsmith, hermano de Carole Middleton -la madre de la princesa da Gales-, acaba de ofrecer más detalles sobre el estado de salud de su sobrina en el programa "Fiesta" de Telecinco.

Tras su paso por la edición inglesa de "Gran Hermano VIP", Goldsmith se sincera en España sobre cómo se enteró de que su querida sobrina padecía cáncer. Por lo visto, fue poco antes de que el comunicado se hiciera público. "Tengo muchos amigos corresponsales de la Casa Real y me avisaron", comenta Goldsmith, que asegura que ya se ha puesto en contacto con su hermana para conocer de primera mano cómo se encuentra Kate Middleton.

El tío de la princesa lamenta todo lo acontecido en las semanas previas al anuncio de que padece cáncer, aunque mantiene que su sobrina lo gestionó todo "de maravilla" y "ha sido honesta". Goldsmith hace hincapié en los rumores que, dice, afectaron a la Familia Real británica: "Me ha dolido ver todo lo que se ha dicho en la prensa. Espero que ellos hayan tenido más cautela y se hayan centrado en la familia. Me cuesta creer que no les hayan afectado todos esos mensajes y teorías conspiratorias". "Le he enviado mis mejores deseos", añade, aunque prefiere no entrar en detalles al respecto: "Eso se queda en lo privado".

Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton, en "Fiesta" Mediaset

Sobre Kate Middleton, de quien asegura que "me parece que se está recuperando", solo guarda buenos recuerdos: "Es muy parecida a la niña que vi crecer. Es divertida y jovial. Se esfuerza por ser la mejor versión de sí misma. Siempre se esforzaba por ser la mejor en todo. Es competitiva y no le importa ensuciarse las manos. Como la niña que yo conocí".

Del mismo modo alaba al príncipe William, a quien ha podido conocer en algunas reuniones familiares: "Fue encantador y era uno más durante aquella cena en familia. Donde más nos vemos es en bodas y funerales".

Eso sí, al príncipe no le habrá sentado nada bien la forma en la que el tío de Kate Middleton habla de su madre, la princesa Diana de Gales: "Tenía sus propios intereses. Buscaba su propia publicidad. No sé si todo lo que hizo Diana fue por el interés del país". ¿Llegarán desde España estas polémicas palabras a Adelaide Cottage?