Tom Parker Bowles, el hijo de la reina Camilla, preocupado al ver las señales de envejecimiento

Los hijos no siempre traen alegrías a casa. Muchos menos a palacio. A veces hay algún vástago que se declara díscolo y desatiende los consejos y premisas marcadas por la familia. Es el caso del príncipe Harry de Inglaterra, que ha puesto en jaque a todos con sus revelaciones. El hijo del rey Carlos III no termina de tirar de la manta y siempre se reserva jugosos titulares para contrariar a los suyos. Ha vuelto a suceder con una nueva entrevista demoledora para la BBC cuyas consecuencias aún colean. Por suerte para ellos, no todos los hijos son iguales.

No solo por el príncipe Guillermo, que sí está respondiendo a lo que se espera de él. Quien también ha hecho méritos como hijo ejemplar ha sido el de la reina Camilla, Tom Parker Bowles. Mientras uno dice que su padre no le dirige la palabra, el otro presume de tener un vínculo estrecho y especial con su madre, de la que tan solo tiene buenas palabras de cara a los medios. Así ha sucedido por ejemplo en una reciente entrevista.

El príncipe Harry con el Rey Carlos III Gtres

La suerte del hijo de la reina Camilla

Ha vivido una vida privilegiada y da gracias por ello, pues es consciente de que no todos han corrido su suerte. A diferencia del príncipe Harry, que echa en cara a su padre lo que le ha quitado tras haberle dado todo, Tom Parker Bowles tan solo tiene palabras de agradecimiento a su familia por la infancia que le han ofrecido. También por cómo le demuestran el cariño y el respeto ahora que es adulto y puede corresponder el amor recibido. También es cierto que Harry no ha gozado de esta suerte de pequeño, siendo mayor el contacto con las niñeras que con su propio padre.

La reina Camilla ha sufrido mucho por amor. Al final triunfó su historia con el hijo de la reina Isabel II, aunque ambos estuviesen casados. Las críticas fueron feroces y ella fue señalada como la mala de la película, especialmente tras la muerte de Lady Di. También se ponía de relieve que la ahora reina estaba siendo infiel a su marido, Andrew Parker Bowles, con el que tuvo dos hijos. Tom y Laura. Ellos también han sufrido lo suyo, pero ahora él, tras cumplir los 50 años, ha querido dejar patente que no guarda rencor a su madre por el pasado. Todo lo contrario, no tiene más que bonitas palabras hacia ella.

La reina Camilla junto a su hijo Tom Parker Bowles Gtres

Tom Parker Bowles, escritor y crítico gastronómico de profesión, ha concedido una entrevista al podcast ‘The Mid Point’. En ella no dejó pasar la oportunidad de hablar de sus progenitores. Lo hacía con cierta preocupación, pues es consciente de cómo se están haciendo mayores, pues el paso del tiempo no les es ajeno: “Mis padres están envejeciendo. El nacimiento, la muerte y los impuestos son determinantes en la vida: importan”.

Especialmente la reina Camilla, su madre, a quien considera “una grande para mí y mi hermana”. Tanto, que reconoce que “si mi madre pide algo, uno se esfuerza al máximo. Ha sido una madre maravillosa para nosotros”. Su hijo Tom Parker Bowles promete hacer lo que haga falta para complacer a su madre, más ahora que ve paulatinamente cómo envejecen: “También estamos ahí para ellos. A medida que crecen, uno aprecia lo que han hecho”. Algo que espera que suceda con sus propios hijos, que están en “esa edad en la que solo llaman si es para preguntar ¿papá, por favor, me das dinero?”, bromeaba.