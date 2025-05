Comparaciones odiosas: el ensordecedor silencio de Carlos III en el cumpleaños de su nieto Archie

La Corona inglesa tiene varias razones para celebrar este 6 de mayo. La primera y más destacada, hoy se cumplen dos años desde que el monarca fue coronado en la Abadía de Westminster de Londres. Fue una ceremonia cargada de simbolismo, tradición y pompa real británica.

Se trató de la primera coronación en el Reino Unido en más de 70 años, desde la de su madre, la Reina Isabel II. El Rey fue ungido, investido y coronado con la Corona de San Eduardo, en presencia de líderes políticos, religiosos y miembros de la realeza de todo el mundo.

El príncipe Harry acudió sin la compañía de su esposa, Meghan Markle, ni de sus hijos, Archie y Lilibet, en una nueva e innegable muestra del distanciamiento familiar. Un cisma que sigue abierto dos años después y que también parece afectar a los más pequeños.

Como se ha comentado anteriormente, son dos las razones que hoy los Windsor tienen para celebrar. La otra es que Archie, el hijo mayor del príncipe Harry y Meghan Markle, alcanza los 6 años, una fecha muy destacada por la que su madre ha querido dedicarle unas emotivas palabras en sus redes sociales.

“Nuestro hijo, nuestro sol. ¡Feliz sexto cumpleaños a Archie! Gracias por todo el amor, las oraciones y los buenos deseos para nuestro dulce niño. ¡Ya tiene seis años! ¿A dónde se fue el tiempo? (Y a todos los que vinieron a celebrar con nosotros en su fiesta el fin de semana pasado, gracias por hacer que su cumpleaños fuera tan increíblemente especial)”, ha escrito la duquesa de Sussex junto a una imagen de su hijo mirando al mar durante una puesta de sol.

Un mensaje de felicitación similar al que los príncipes de Gales publicaron la semana pasada por el 10º cumpleaños de su hija, la princesa Carlota. Entonces, la cuenta oficial de la Familia Real en Instagram, encabezada por los Reyes Carlos III y Camilla, compartió la publicación para unirse así al homenaje a su nieta. Un gesto que, sin embargo, no han tenido con el pequeño Archie.

Tampoco parece que ninguno de la familia real acudiera la semana pasada a la fiesta de cumpleaños de la que Meghan Markle habla en su mensaje, demostrando una vez más lo tensas que están las relaciones entre los duques de Sussex y el resto de los Windsor.

El príncipe Harry en su última entrevista en la BBC BBC

De hecho, el príncipe Harry no se molestó en disimular en su última entrevista en la BBC, donde confirmó sin tapujos que no tiene contacto alguno con su padre, el Rey Carlos III: “Me duele no poder hablar con él en este momento. A pesar de nuestras diferencias, sigue siendo mi padre y me preocupo por él, especialmente ahora que enfrenta problemas de salud”.

Además, reconoció que muchas de sus confesiones en sus memorias, “Spare”, no sentaron nada bien a sus familiares: “Sé que algunas cosas que he dicho o escrito tal vez nunca serán perdonadas, pero elegí hablar con la verdad”.