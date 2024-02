Victoria Federica anima como nunca a su primo Pablo Urdangarín durante su partido en Segovia

Victoria Federica se ha ganado ser una de las royals con más estilo. En sus muchas apariciones en público ha destacado entre la multitud siendo el centro de la atención. Pero este fin de semana se le ha visto como nunca en su faceta de prima. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha viajado a Segovia para compartir con su primo Pablo Nicolás Sebastián Urdangarin y Borbón una tarde de partido de balonmano.

Han pasado ya unos años desde que los hijos de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin tuvieran que lidiar con la polémica y la prensa tras la separación de sus padres, divorcio que no se hizo oficial hasta finales del pasado año. Ante toda la polémica, fue Pablo Urdangarin el que se ganó a los medios por su manera tan respetuosa de hablar sobre un tema tan delicado. A partir de ahí, el primo de la Princesa Leonor ha salido en defensa de sus padres en varias ocasiones.

Victoria Federica con sudadera de TwoJeys. Gtres

Como buena parte de su familia, Pablo Urdangarín tiene gran afición por el deporte, en concreto por el balonmano. Este pasado sábado se trasladó a Segovia para jugar un partido contra el Nava de la Asunción. Sin embargo, lo que nadie se podía llegar a imaginar es quien estaría en las gradas mostrándole su apoyo. Antes del partido los medios pudieron interceptar al hijo de la Infanta Cristina y preguntarle si en esta jornada tendría la presencia de alguno de sus progenitores o sus hermanos. Aunque se mostraba con la motivación necesaria para ganar, no quiso revelar más sobre quienes asistirían, por lo que la sorpresa de contar a Victoria Federica entre los asistentes fue mayúscula.

Ya se conocía que Victoria Federica tiene una estrecha relación con Irene Urdangarin, hermana de Pablo, pero no se esperaba a la joven e influyente royal en el pabellón para apoyar a su primo en dicha competición. La hija de la Infanta Elena no acudió sola, sino que fue acompañada por su buena amiga Victoria López-Quesada y el prometido de esta, Enrique Moreno de la Cova e Ybarra, en lo que se convirtió en una tarde muy animada. Y es que su prima no ha apartado la vista ni un solo instante del partido. Muy pendiente de cada una de las jugadas, no ha parado de hacer gestos y mostrar su emoción. Al finalizar el partido Victoria Federica y Pablo Urdangarín no han dudado en resaltar la gran relación que hay entre ambos con un sentido abrazo seguido por unos minutos de conversación.