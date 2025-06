La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia: una lista de invitados vips, un millonario presupuesto y protestas en la ciudad

Jeff Bezos y Lauren Sánchez darán el "sí, quiero" esta semana en Venecia. El enlace matrimonial del fundador de Amazon y la exreportera de televisión será uno de los eventos más importantes del año y todas las miradas están puestas en la ciudad del norte de Italia, que se prepara para albergar la multimillonaria boda del magnate, a pesar de tener a gran parte de la ciudadanía en su contra.

Protestas que no cesan

El enlace de Bezos y Sánchez ha puesto en pie de guerra a la ciudad y las protestas han provocado que la pareja tenga que posponer su enlace unos días más tarde. Aunque en un principio estaba prevista del 24 al 26 de junio, finalmente será del 26 al 28 de este mes. "No space for Bezos" ("No hay lugar para Bezos") o "Ci butteremo nei canali se necessario" ("Os tiraremos a los canales si es necesario") son algunas de las frases de los activistas que han inundado la ciudad contra el fundador de Amazon.

Para los protestantes, Bezos quiere convertir con su "arrogancia" a la ciudad en un "escaparate de lujo". Además de contra el multimillonario, los activistas también se están enfrentando al gobierno municipal, que ha intentado de vender el enlace del empresario como una fuente de riqueza para Venecia. Medios italianos como "Il Corriere della Sera" cifran el evento entre 10 y 30 millones de euros.

Protestas contra Jeff Bezos en Venecia Gtres

Fue en el centro social Laboratio Morion donde tuvo lugar el origen de "No Space For Bezos". Las protestas han ido ganando adeptos y popularidad por la anexión de otras asociaciones de la ciudad, como la Asamblea Social por la Vivienda, Adl Cobas, Extinction Rebellion, el grupo No Grandi Navi, colectivos estudiantiles y varios comités antiturismo. El punto álgido de las protestas tendrá lugar el 28 de junio con un acto en la Scuola Grande della Misericordia y tienen como objetivo boicotear el enlace de Bezos y Sánchez.

Tommaso Cacciari, uno de los portavoces, ha señalado en "Vanity Fair" que el objetivo es "impedir el acceso de los invitados de Jeff Bezos" y lanzar un claro mensaje: están convirtiendo Venecia en un parque de atracciones para millonarios.

La respuesta de Bezos

Los organizadores de la boda anunciaron que los trabajadores contratados para trabajar en la boda de Bezos son locales y que para ellos respetar la ciudad de Venecia es una prioridad. Según Associated Press, el 80% de los artículos de boda provienen de proveedores venecianos y se ha contado con dulces de Rosa Salva, la pastelería más antigua de Venecia. El magnate se ha volcado con el negocio local e incluso ha hecho millonarias donaciones benéficas locales, según desveló "Page Six".

A pesar de la ostentación de su enlace, la pareja quiere la máxima discreción posible y ha pedido a los invitados que el dinero de su regalo de boda vaya destinado a donaciones a favor de la ciudad para que "Venecia continúe inspirando asombro para las generaciones venideras", según fuentes consultadas del anterior medio citado.

Una lista de invitados vips

Numerosos rostros conocidos asistirán al enlace de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como Mick Jagger, Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Kris Jenner, Ivanka Trump, Gayle Katy Perry, Eva Longoria Leonardo DiCaprio o la reina Rania de Jordania.

La novia tiene previsto más de 28 cambios de vestidos y la ciudad, la pesar de las protestas, se ha tenido que blindar ya que, entre los escenarios elegidos para el enlace, se encuentran la basílica de San Giorgio.

A menos de 3 días para el evento, ya han llegado 5 yates de lujo llenos de invitados para la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Muchos de ellos se alojarán en el exclusivo Hotel Hotel, St. Regis, Il Gritti, Il Daniel y el Palazzo Pisani Moretta. Para su gran día, la pareja ha contratado a Lanza & Baucina, una de las empresas de organización de eventos de lujo más exclusivas del mundo.