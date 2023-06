Rauw Alejandro se da un baño de masas en Madrid y se sincera sobre su boda con Rosalía

Bizarrap y Rauw Alejandro han revolucionado las calles de Madrid. El argentino y el puertoriqueño, que acaban de lanzar “Baby Hello”, un tema que ya promete convertirse en el tema del verano, han sido vistos paseando en un llamativo coche descapotable de alta gama por el centro de la capital española, visitando la Gran Vía y degustando la gastronomía local en un restaurante. A su llegada, un aluvión de reporteros y fans les han dado un baño de masas, y muy amablemente, los dos han aceptado fotografiarse con sus seguidores y responder a algunas preguntas de la prensa.

Una de las principales incógnitas que circula en torno a Rauw Alejandro es la fecha de su boda con Rosalía. Los dos anunciaron su compromiso el pasado mes de marzo en “R∞Я”, su primer LP conjunto, pero todavía se desconoce cuándo pasarán por el altar. Atendiendo a las palabras del artista latino, no parece que la boda esté ahora entre las prioridades de la pareja, muy centrada en los innumerables proyectos profesionales que afrontan en esta etapa de éxito que atraviesan. “Hay mucho trabajo todavía”, ha dicho el cantante a la salida del restaurante sobre su futuro enlace con la catalana.

Bizarrap y Rauw Alejandro en Madrid Gtres

La semana pasada, fue la propia Rosalía la que confirmó en “El hormiguero” que la boda no se celebrará a corto plazo. “De momento, tengo que acabar la gira y luego ya me pondré”, aclaró ante Pablo Motos. Además, para sorpresa de muchos, reveló que sus planes pasan por un enlace sencillo en el que sólo tengan cabida sus familiares, amigos y demás seres queridos, aunque no descarta que la lista de invitados acabe siendo mayor a la esperada.

Sobre su vestido de novia, parece tenerlo muy claro: “Me gustaría un vestido que tengo de Vivienne Westowood”.