Jennifer López cancela su gira para salvar su matrimonio con Ben Affleck: “Estoy devastada”

Jennifer Lópezestá atravesando momentos convulsos en su vida personal, lo que ya le está pasando factura en el terreno profesional. Su crisis matrimonial con Ben Affleck parece ser ya un hecho. Los rumores llevan acosando a la pareja desde hace ya unos meses atrás, pero sus movimientos dejan claro que no es tan descabellado pensar que su unión está al borde del precipicio, más después de confirmarse que ella estaría buscando una nueva casa en la que vivir, mientras el actor pasa las noches en otro domicilio cercano al conyugal. Ahora, toda esta incertidumbre ha obligado a la cantante a echar el freno a su gira, la cual estaba prevista que comenzase el próximo 26 de junio en Orlando. No tiene el ánimo suficiente para subirse a los escenarios con su tour ‘This is me… Live’, por lo que ha preferido aparcar su debut para más adelante, cuando las aguas se hayan calmado o, al menos, encuentre solución a su crisis.

Jennifer López y Ben Affleck Instagram

No ha sido la propia Jennifer López la que ha dado la mala noticia a sus seguidores, sino miembros del equipo de organización del evento. A través de un comunicado de prensa, se han visto obligados a explicar que la artista “se va a tomar un tiempo para estar con sus hijos, su familia y amigos cercanos”. Estas palabras dejan claro que la preocupación que impide a la cantante a subirse a los escenarios a cantar sus mejores canciones es íntegramente personal. Los entuertos íntimos en los que anda ocupada no le dejan concentrarse como debería en su trabajo, por lo que ha optado por tomarse un respiro y retomar su gira cuando se solucione, en parte, el bache matrimonial por el que atraviesa. Una crisis en la que, por cierto, ha tenido que pedir ayuda a la exmujer de su esposo, Jennifer Garner, preocupada por si el actor recae en sus adicciones y esto supone un problema añadido para sus hijos.

Después del comunicado de prensa emitido por su equipo, Jennifer López ha querido excusarse en primera persona con sus fans. Lo hace mediante un mensaje personal en el que explica el duro momento por el que atraviesa, aunque sin entrar en demasiados detalles para proteger su intimidad y evitar que el foco mediático se centre en ella: “Estoy completamente desconsolada y devastada por haberos decepcionado. Por favor, sabed que no haría esto si no sintiese que es absolutamente necesario. Prometo que os lo compensaré, que volveremos a estar juntos de nuevo. Os quiero mucho a todos. Hasta la próxima”, se disculpa la artista, que no ha podido evitar que sus problemas matrimoniales afecten a su desempeño profesional sobre los escenarios, ante su inminente gira de conciertos.

Jennifer Lopez en el desfile de Elie Saab. Gtres

En total, Jennifer López tenía agendado 37 paradas en su tour por Estados Unidos y Canadá, en la que sería su regreso tras cinco años en barbecho. Para aquellos afortunados que ya tenían su entrada reservada, podrán solicitar el reembolso íntegro del dinero, pues no se ha podido precisar cuándo se podrá iniciar la gira. Los problemas a los que debe hacer frente la artista son delicados y no tienen una solución directa, sino que requieren de mucho esfuerzo y dedicación. De ahí que haya optado por hacer un alto en el camino, centrarse en estar al lado de Ben Affleck para salvar su matrimonio, así como buscar refugio en su familia y amigos íntimos. Aunque ahora estén haciendo vidas por separado, desde su círculo más cercano dejan claro que la intención de ambos es seguir adelante con su unión, aunque para ello deben solucionar los problemas que les han puesto en jaque un año y medio después de jurarse amor eterno. Sus fans velan por ella y le desean lo mejor en su empeño de ser feliz, aunque eso suponga tener que renunciar a su talento durante los próximos meses.