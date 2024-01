Jennifer López recrea sus tres bodas fallidas en un videoclip que causa furor

Jennifer López se ha propuesto hacer mucho ruido con su nuevo álbum y parece que va a lograr cumplir su cometido con ‘Can´t get enough’. El temazo que supone su primer single de su nuevo trabajo musical ya está dando mucho que hablar y se ha convertido en una sensación en las redes sociales, pues en esta canción la artista ha decidido plasmar su propia experiencia amorosa. Como viene marcando tendencia Shakira en sus ataques musicales a su ex, Gerard Piqué, la reina del Bronx ha querido hacer lo propio poniendo en la diana a todas sus anteriores relaciones sentimentales, antes de la llegada del que cree que es el definitivo, Ben Affleck. Antes de que triunfase el amor con el actor, la cantante probó suerte con tres matrimonios fallidos, con sus correspondientes tres divorcios. A ellos les canta ahora.

Jennifer López Youtube

En el vídeo de la nueva canción de Jennifer López aparece casándose con el que sería su primer amor. Mientras celebra la boda, aparece un nuevo novio con el que tiene el primer baile. Después llega un tercer amante, con el que vive la cena y el baile nupcial. “¿A la tercera va la vencida?”, se pregunta uno de los invitados, a lo que le responde otro: “¿Quieres apostar?”. Los tres hombres con los que se ha casado la artista son el cubano Ojani Noa, en 1997, con el que duró solo un año. Después llegó el filipino-estadounidense Cris Judd, con el que se casó en 2001 hasta que dos años después firmó el divorcio. El tercero fue en 2004, con el puertorriqueño Marc Anthony. Casi hubo un cuarto intento, al prometerse con el actor Alex Rodríguez, pero su cuarto marido es Ben Affleck y, según parece, será el definitivo.

Aunque la fecha del lanzamiento del disco está prevista para el próximo 16 de febrero, ya se ha comenzado a calentar motores con algunos de sus éxitos. Así, se ha podido escuchar ya su primer single, que viene a abrir el apetito al lanzamiento de ‘This is me… now’, que coincidirá en tiempo con la emisión de la película homónima en Prime Video. Un trabajo del que Jennifer López se siente especialmente orgullosa, pues supone una forma personal de poner a cada uno de los hombres que ha pasado por su vida en su sitio, dejando un destacado lugar para su marido, como así ha confesado a la revista ‘Variety’.

“Creo que podría sorprender a algunas personas”, comenzaba a cebar la propia Jennifer López de su nuevo single, que ya está causando revuelo en las redes sociales. “Definitivamente es una especie de metahistoria sobre el viaje que se necesita para pasar del desamor al amor”, explicaba la artista neoyorkina, que se considera con la suficiente experiencia en la materia como para dar su opinión con fundamento: “Realmente soy algo así como una experta, se podría decir. No tanto sobre el matrimonio, sino sobre las bodas”, decía a modo de chanza.

“Una vez más, no me tomo demasiado en serio”, reconocía Jennifer López, quecree que la vida “es un viaje loco en el que te casas y te levantas, sigues intentándolo y nunca te rindes”. Pero, ¿esto es lo mismo que piensa Ben Affleck sobre su matrimonio? ¿Está conforme con lo que dice su mujer sobre las bodas fallidas anteriores a la suya? De esto también habló la cantante, que reconoce que “él me ve como a una artista. Él sabe que voy a expresarme. Es mi mayor admirador y mi mayor apoyo, como yo lo soy de él”, sentencia.