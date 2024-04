Jon Bon Jovi se sincera sobre su problema con las cuerdas vocales: "En este punto todo depende de Dios"

En 2022, Jon Bon Jovi tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en las cuerdas vocales. Contó entonces lo duro que fue la recuperación y con mucho trabajo logró sacar el tema "una canción por día" para Forever, el nuevo disco del artista que saldrá el próximo 7 de junio. Ante la expectación por este nuevo trabajo, sus fans se preguntan si el cantante se lanzará a una nueva gira. Ha sido sincero: "Estoy trabajando duro, día a día. No hay nada que me importe más ahora que mejorar. Depende de Dios en este momento. He hecho todo lo que puedo hacer".

"No quiero poner en peligro nuestra identidad como banda, no en lo vocal. Y quiero pensar que somos una gran banda", aseguró el cantante de 62 años, que creó su banda en 1983.

Jon Bon Jovi durante una actuación en directo Charles Sykes Charles Sykes/Invision/AP

En su recuperación, Bon Jovi se va marcando pequeños retos: "Canté en el nuevo disco . Hice una presentación en vivo en un evento benéfico y lo logré. Cuando me desperté después de esa noche, fue la primera vez en una década que la única voz en mi cabeza era la mía: el miedo no estaba allí, la duda no estaba allí”.

Una recuperación que aparecerá también el próximo 26 de abril, con el estreno de "Thank You, Good Night", la serie documental de cuatro episodios que repasará la historia de Bon Jovi.