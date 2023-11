Linda Evangelista revela las duras dieta a las que se sometió en los 90: agua salada y té laxante

La top model de los 90 Linda Evangelista ha declarado en una entrevista con la propietaria de River Café, Ruth Rogers, en su podcast, Ruth's Table 4, que en los 90 no se levantaba de la cama por menos de 10.000 dólares al día. Lo que no había mencionado hasta ahora es que para mantenerse en su peso perfecto usaba dietas "dañinas" para su salud. Llegó incluso a ingresar dos veces al año en un centro en Palm Beach donde se sometía a una "dieta de hambre".

Evangelista, nacida en Canadá y protagonista del programa de Apple TV The Super Models, afirma que "en aquel entonces podía comer cualquier cosa. Pero mi metabolismo empezó a ralentizarse al llegar a los 30. Empecé a hacer ejercicio cuando tenía 27, porque empezaba a costarme mantenerme tan delgada".

La top model, que ahora tiene 58 años, dice que además se sometía a una "limpieza" interior para la que tenía que consumir tan solo agua salada y un té laxante de hierbas durante diez días, además de tes medicinales. Luego pasaba las siguientes jornadas tomando un vaso de jugo al día y una verdura diluida en agua. La estrella canadiense ha destacado que "empecé a hacer limpiezas todo el tiempo y me encantaba hacerlas, pero creo que eran muy perjudiciales para mí".

Problemas de salud

En los últimos años, Linda Evangelista arrastra graves problemas de salud. En 2015 tuvo un problema estético que la marcó y alejó de la vida pública. En 2018 fue diagnosticada de cáncer de mama en una revisión anual. "Me lo detectaron tras una mamografía anual. Los resultados no eran buenos y, por otros factores de salud, opté por una mastectomía bilateral", explicó en su momento en una entrevista en la revista de "The Wall Street Journal".

Y tenía claro que "el cáncer no iba a matarme", por lo que tomó medidas para que así fuera. Sin embargo, en 2022, Evangelista volvió a revivir el diagnóstico. "Haz un agujero en mi pecho. No quiero que se vea bonito. Quiero ver un agujero en mi pecho cuando hayas terminado. No me voy a morir de esto", recuerda la modelo que le dijo a su oncólogo.

Ahora la modelo se muestra optimista, aunque es consciente de que el cáncer podría volver a aparecer. "Sé que tengo un pie en la tumba... y por eso estoy totalmente en modo celebración. Estoy muy feliz de estar viva y todo lo que venga ahora es un bonus".