Pese a Tylor Swift y Miley Cyrus, el "más es más" se impone en la alfombra roja de los Grammy

Si el sábado era Melody y su canción «Esa diva» la que se llevaba el gato al agua, el domingo fue una diva con mayúsculas, Beyoncé, la que triunfó con su primer premio Grammy al Mejor Álbum del Año. La cantante confió en Schiaparelli para esta ocasión, una firma que brilla en cada presentación y que hizo lo propio con la estrella Houston.

La alfombra de los Premios Grammy no es como la de los Oscar: se premia en parte la belleza, pero también la exageración y el más es más, buscando no aburrir ni a propios y ni a extraños. En este caso, una de las que mejor supo interpretar la versión más lúdica de esta «red carpet» fue Lady Gaga, que apareció vestida con un diseño gótico (en línea con su nuevo trabajo) del creador Samuel Lewis, que adornó con una llamativa joya de Tiffany & Co. En su misma línea apareció Chappell Roan, a la que vimos totalmente transformada (maquillaje incluido) en una especie de muñeca de la Belle Époque, con un diseño vintage de Jean Paul Gaultier. Cada vez aparecen más piezas de archivo en este tipo de fiestas, lo que nos debe dar qué pensar: ¿estamos en un momento donde cada vez faltan más ideas?

Lady Gaga en los Grammy de 2025 Gtres

De la misma firma, pero en esta ocasión bajo la dirección de Ludovic de Saint Sernin, era el diseño con el que vimos a Charli XCX. Eso sí, la mujer que transformó el verano de 2024 en un verano «Brat» y verde, se olvidó de ese color para los Grammy. Su compañero de gira por los Estados Unidos, Troye Sivan, también destacó con un diseño de Prada.

Charli XCX en los Grammy de 2025 Gtres

Por su parte, Taylor Swift, de Vivenne Westwood, y Miley Cyrus, de Saint Laurent, pusieron la nota más comedida consiguiendo, además, ser dos de las mujeres que mejor sabor de boca nos dejaron.

Miley Cyrus en los Grammy de 2025 Gtres

El no vestido de la polémica

No estaban invitados y, de hecho, no llegaron a entrar en el pabellón en el que se celebraban los Premios Grammy, pero eso no impidió a la pareja formada por Kanye West y su mujer, Bianca Censori, haber dejado una de las imágenes más polémicas de esta edición de los galardones. Todo parecía ir bien hasta que Censori se quitó el abrigo.

Kanye West y Bianca Censori Gtres

Un tul transparente no dejaba nada a la imaginación, dejando para la posteridad una imagen bastante desagradable en la que el cuerpo de una mujer se exhibía completamente desnudo junto al de su pareja, cubierto por una camiseta y un vaquero. ¿Buscaban polémica? La consiguieron. ¿Les va a servir para algo? Lo dudamos: va a costar mucho quitarnos este recuerdo de la cabeza. No todo vale en un photocall.