El singular invitado al 56 cumpleaños de Carla Bruni

"Envejecer sin madurar". Este es lema que ha elegido Carla Bruni en su 56 cumpleaños, celebrado el 23 de diciembre, y lo refleja con un alocado vídeo en compañía de Shrek.

Acostumbrados a verla desfilando por las pasarelas y alfombras rojas de los festivales de cine, ha sorprendido a sus seguidores con unas divertidas imágenes en las que el protagonista esta vez no es su marido, Nicolas Sarkozy, sino el esposo de Fiona, el entrañable ogro verde. En la secuencia, Shrek se abraza a la modelo para moverse a ritmo del popular villancico de Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You.

Es su forma de agradecer la lluvia de mensajes recibidos al tiempo que reflexiona sobre el paso del tiempo: "Este vídeo es una prueba de que podemos envejecer sin madurar... Gracias por todos vuestros mensajes, amigos míos", subtituló la esposa de Nicolas Sarkozy.

Las imágenes han recibido miles de corazones y numerosos comentarios, como el de la modelo Linda Evangelista, con un "Feliz cumpleaños, querida Carla", o el de la directora de relaciones públicas de Dior, Mathilde Favier.

Bruni tiene muchos motivos para celebrar la vida después de haber superado un cáncer de mama que le diagnosticaron hace cuatro años, según detalló ella misma el pasado mes de octubre. "Cirugía, radioterapia, terapia hormonal… seguí el camino habitual para tratar este tipo de cáncer. Tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. ¿Por qué este cáncer no era agresivo?Porque no tuvo tiempo de hacerlo… Porque todos los años, en la misma fecha, me hago una mamografía", declaró en Instagram para generar conciencia en su comunidad.

Su 56 aniversario coincide con la publicación de sus memorias de su esposo, 'Los años de lucha'. En ellas el expresidente del gobierno francés cuenta, entre otras anécdotas, la visita del matrimonio a España en 2009, que terminó resultando un duelo de elegancia entre la reina Letizia y Carla Bruni.