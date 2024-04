El sorprendente vídeo de Britney Spears en un hotel con un modelo español acusado de maltrato

En agosto de 2023 se dio a conocer que Britney Spears y Sam Asghari, el hombre con el que parecía haber sentado la cabeza, tomaban caminos separados tras un año de matrimonio, el tercero para la célebre cantante. Poco después, algunos tabloides estadounidenses apuntaron que había comenzado una nueva relación con el mexicano Paul Richard, un expresidiario que formaba parte de su equipo doméstico.

Sin embargo, no se han vuelto a ver imágenes o informaciones que indiquen que la relación sigue adelante, y el nuevo vídeo que Britney Spears ha compartido en sus redes sociales no hace más que acrecentar los rumores de que podría haber comenzado un nuevo idilio con otro hombre: un conocido modelo español.

Se trata de River Viiperi, un ibicenco que hace años ganó popularidad a raíz de su relación con Paris Hilton -recordemos, una de las amigas de la cantante de "Toxic"-. Los dos estuvieron juntos entre 2012 y 2014, y por lo visto no terminaron del todo bien, porque la socialité estadounidense aseguró después que no conocía a ningún River cuando la prensa le preguntaba por su ex, sin caer en la cuenta de las muchas fotografías publicadas en las que ambos aparecen besándose apasionadamente.

Paris Hilton y River Viiperi paseando de la mano en la playa en 2013 Gtres

Ahora, Viiperi es el protagonista del nuevo vídeo que Spears ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde alberga más de 40 millones de seguidores. El clip comienza con el modelo acostado en una cama de matrimonio, de la que no tarde en levantarse para presumir de privilegiada localización. Se encuentran en lo que parece un complejo hotelero en Miami, y llama la atención la hora de la publicación del metraje, cerca de la 1 de la madrugada local.

La cantante no ha añadido ningún mensaje más allá de los emoticonos de una flor, una estrella y la cara con media sonrisa y ojos mirando hacia un lado, que suele usarse para transmitir flirteo.

Por su parte, el modelo tampoco ha dado muchas más pistas, salvo la publicación de una imagen de dos tumbonas y una sombrilla en la playa, acompañada de la canción "Oops!...I Did It Again" de Spears, cuyo verso principal dice en español: "Lo he vuelto a hacer, jugué con tu corazón".

Historial problemático de River Viiperi

Más allá de su relación con Paris Hilton, el ibicenco también se hizo popular en España por su relación con Jessica Goicoechea, la actual pareja de Marc Bartra. Estuvieron juntos varios años y todo parecía ir bien entre ellos, hasta el punto de que se mudaron bajo el mismo techo, en un lujoso piso en Barcelona. De hecho, acudían en pareja a los eventos más destacados de la Ciudad Condal y tenían todas las papeletas para convertirse en la pareja del momento, pero su historia terminó de forma violenta en 2020.

River Viiperi y Jessica Goicoechea Instagram

En marzo de ese año, los Mossos d' Esquadra detuvieron a Viiperi en la vivienda que compartía con Goicoechea después de que esta diera el aviso de que estaba siendo maltratada. Aunque el modelo siempre negó las acusaciones, ella publicó una serie de imágenes en las redes sociales en las que aparecía magullada y sangrando. Posteriormente, la maniquí ha concedido algunas entrevistas hablando de relaciones tóxicas y peligrosas, y aunque nunca se ha referido directamente a Viiperi, parece claro que se refiere a él.