Jessica Goicoechea le dedica una peineta a su ex, River Viiperi

Después del altercado entre la influencer y su expareja River Viiperi, en el que el modelo fue detenido el 27 de marzo por los Mossos d’ Esquadra tras, supuestamente, propinar una paliza a su por entonces novia, Jessica Goicoechea. Un lamentable suceso que ambos pusieron en manos de sus abogados y por el que decidieron guardar silencio, tal y como comunicaron días más tarde a través de las redes sociales.

Hace tan solo una semana fue Viiperi quien rompió este silencio para hacer una improvisada defensa en redes sociales contra aquellos que lo atacaban y lo tachaban de “huir” y no enfrentarse al problema tras lo sucedido. Ahora es Jessica quien también se ha pronunciado al respecto, esta vez a través de sus historias de Instagram.

La influencer se ha sincerado con sus seguidores y ha respondido a las preguntas que le han hecho, entre ellas: “¿Qué le dirías a tu ex?”. Goicoechea ha respondido con un selfie en el que aparece con una gran sonrisa y haciendo el corte de manga, toda una declaración de intenciones. Además, ha escrito: “Solo los cobardes necesitan de la mentira para eludir la realidad #vistima”.

Pero la modelo ha ido más allá y ha asegurado que vuelve a ser ella misma, explicando que: “vuelvo a ser dueña de mi vida y a quererme y valorarme como me merezco”. Eso sí, no está siendo un trabajo fácil para la modelo que ha confesado que está recibiendo ayuda psicológica. También le han preguntado si se considera más feminista después de lo que le ha pasado, a lo que ha respondido que “siempre lo he sido”. Además, sus seguidores han querido saber qué le diría Jessica a una persona que está atravesando una relación tóxica y no se atreve a alejarse, a lo que la propia Goicoechea ha confesado: “Que es normal que al principio asuste pero cuanto antes lo haga mejor”, y ha mandando un importante mensaje: “Hay que ser valiente y luchar por nuestra felicidad”.

La influencer también ha desvelado lo que le diría a su yo de hace dos años: “No te fíes de nadie”, y en tono de broma a la pregunta de si le gustaría verse calva ha contestado: “Lo que no entiendo es como no me he quedado calva ya en estos dos años con tanto disgusto”, tiempo en el que ha estado con River Viiperi. Además Jessica también ha confesado que se muda de la casa que compartía con su ex pareja a las afueras de la ciudad porque lo necesita y que Dollar y Balú, los perros que compartían la pareja, están con su madre en Málaga.