Las sorprendentes afirmaciones de Angelina Jolie en televisión después de diez años de silencio

Angelina Jolie cierra un año catártico y en ello ha tenido mucho que ver "María", la película en la que da vida a la soprano María Callas. La inmersión en este papel ha supuesto un viaje personal de autodescubrimiento usando la música como vehículo. Lo que comenzó como una herramienta técnica para imitar la voz de la cantante se fue transformando en un acto emocional, un diálogo consigo misma, a veces abrumador. "Fue la terapia que no sabía que necesitaba", afirmó en "The Times". "Todos nosotros realmente no nos damos cuenta de dónde aterrizan las cosas en nuestro cuerpo a lo largo de una vida de diferentes experiencias y dónde las retenemos para protegernos".

Film Review - Maria ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Después de esta catarsis, la actriz ha dado su primera entrevista en televisión después de diez años de silencio y lo ha hecho en el programa que conduce Jimmy Fallon, "The Tonight Show", un talk show nocturno que se transmite de lunes a viernes la cadena NBC. Apareció con un vestido largo negro y sin mangas, con un look tan minimalista que incluso prescindió de zapatos. Enseguida explicó que se había roto un dedo del pie y no había encontrado nada cómodo, por lo que optó por ir descalza.

Su última aparición en televisión fue en 2014, cuando presentó la primera parte de "Maléfica". Desde entonces, sus entrevistas y declaraciones han sido puntuales y muy calibradas, sobre todo en lo que concierne a su vida privada. Con pedicura impecable, la melena rubia y un maquillaje muy discreto, quiso transmitir un mensaje liberador. Durante la entrevista habló del impacto que ha tenido la exposición pública de sus hijos y también de sus inicios, cuando su cabeza imagina un futuro muy distinto a lo que finalmente le ha ido deparando la vida.

Antes de dedicarse a la actuación, Jolie estudió para ser directora de funeraria: "Mi abuelo murió y recuerdo haber pensado que así no es como debería ser. Esto debería ser una celebración de la vida. Y como no le tengo miedo a la muerte y me siento cómoda con ella, pensé que esta sería una gran profesión para mí". La sorpresa no acabó ahí. La actriz desveló que tiene también la licencia de piloto de avión, igual que su hijo Maddox, que ha decidido seguir sus pasos.

Angelina Jolie, junto a sus hijos en Nueva York Gtres

Como era lógico, sus hijos fueron objeto de interés por parte del presentador. "Creo que algunos de mis hijos quieren estar fuera de cámara, pero realmente quieren dedicarse a ello. Especialmente Shiloh, que le gustaría tener más privacidad, sin ser fotografiada", explicó. Su hija, que ha trabajado con ella en la producción de un musical en Broadway, no quiere ser famosa pese a sus intenciones de trabajar en la industria del entretenimiento.