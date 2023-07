Valeria Duque, la ¿tercera? en discordia entre Rauw y Rosalía: "Elijo quedarme con la conciencia tranquila"

Rosalía"Hoy decido escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia pues nos falta evolucionar mucho como sociedad... tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y en cambio veo lo fácil que es destruir y atacar difundiendo información engañosa y malintencionada", comienza el texto que la modelo colombiana Valeria Duque ha publicado en su perfil de las redes sociales.

Duque ha sido señalada como la causante de la ruptura, tras tres años de relación y un compromiso, entre Rauw Alejandro y Rosalía. "Nunca pensé que una historia producto de la imaginación de alguien pudiera tener tanto alcance", continúa en relación al rumor sobre su presunta relación con el portorriqueño.

En especial se dirige a las mujeres que la han criticado y acusado. "tristemente hay poca empatía y solidaridad por parte de las mujeres quienes han sido las más crueles al hacerme comentarios, las invito a ser más cuidadosas con sus palabras y agradezco a las que hablan con mucha más consciencia".

"Todo lo que se está diciendo de mí es falso, no tengo ninguna relación con la persona que se me está vinculando", aclara la modelo que afirma que ella se queda con la verdad y la conciencia tranquila.

Por su parte, Rauw Alejandro emitía esta mañana un comunicado con el que ha querido aclarar las causas de su ruptura con la catalana. "Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi. Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir"

Unas palabras que contrastan con las pronunciadas por Rosalía en El Hormiguero, de Pablo Motos, en las que afirmaba que ya tenía elegidos los vestidos de novia.