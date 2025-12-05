Colate Vallejo revela el número con el que cree que caerá el Gordo de la Lotería de Navidad

La gélida noche madrileña se llenó ayer de villancicos y compás flamenco en la sede de LA RAZÓN, donde el periódico celebraba sus Premios a los Artistas del Año. La zambomba jerezana envolvía el acceso al edificio mientras figuras como Leiva, Inés Domecq, Pablo Aguado y Hombres G se preparaban para recibir un reconocimiento que subrayaba su aportación al panorama cultural español.

LA RAZÓN celebra este 4 de diciembre su gran fiesta de Navidad, una noche irrepetible para brindar por lo que viene, apoyar el talento que nace en nuestro país y compartir con amigos el espíritu cultural que nos une. Más de 500 invitados se darán cita en un encuentro que reunirá a voces destacadas de la política, la empresa, el arte, la moda y el ocio. Alberto R. Roldán La Razón

En medio de este ambiente festivo, tradición y ritmo se entrelazaban, y Colate Vallejo aprovechó para compartir una predicción muy esperada en estas fechas, la terminación con la que cree que caerá el Gordo de la Lotería de Navidad.

Una noche dedicada al talento y a la tradición

El acto reunió a personalidades de la música y la moda con un mensaje común, poner en valor las distintas expresiones culturales que conviven en nuestro país. El evento se desarrolló entre melodías navideñas interpretadas por Maloko Soto, Sandra Rincón, Ané Carrasco, Rocío Parrilla y Rafael Sordera, un quinteto que aportó calidez y raíces al encuentro.

La predicción de Colate Vallejo sobre el Gordo

Durante la gala, Colate Vallejo fue preguntado por un clásico de estas fechas, la Lotería de Navidad. Confirmó que este año lleva varios décimos, más que nunca, y después de preguntarle por la terminación para concretar una predicción sobre dónde caerá el Gordo, ofreció la clave que muchos buscaban.

Carmen Lomana y Colate en la fiesta de la Navidad en La Razón Alberto R. Roldán La Razón

Según sus propias palabras:

— “Sí, tengo mi décimo. Tengo varios, tengo más que nunca.”

— “¿En qué número crees que va a caer el Gordo?”

— “Tendría que mirarlo.”

— “¿En qué número? ¿En qué terminación?”

— “En tres. En tres.”

Con esa seguridad, aunque basada más en intuición que en cálculo, dejó marcada su apuesta para el sorteo del 22 de diciembre, la terminación en 3.

La expectación en torno a la Lotería de Navidad

Cada año, millones de personas siguen de cerca cualquier señal o pronóstico relacionado con el sorteo más emblemático del país. Las declaraciones de figuras públicas como Vallejo se convierten en pequeñas anécdotas que alimentan la conversación navideña. Aunque no hay fórmula para anticipar el resultado, estos guiños se integran en la tradición compartida de probar suerte y mantener viva la ilusión.