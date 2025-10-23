¿Coro vasco/musulmán a Eurovisión?

Leo: “Casting en el PP: se busca “perro de presa” contra el presidente”. Y más: “Ahora toca elegir a la persona que llevará el interrogatorio. Un perro de presa que consiga morder a un político que parece ser resistente a todo”. O sea, que Feijóo busca un dóberman para la comparecencia del Apolo de la Moncloa en el Senado (caso Koldo) el próximo día 30. Recuerdo que en la campaña electoral de 1996, el PSOE convirtió a Álvarez Cascos y Aznar en los dóberman del PP. Ya no está Cascos y Aznar anda muy ocupado promocionando su libro “Orden y libertad” para que no pase inadvertido entre las memorias de Mar Flores e Isabel Preysler, dura competencia. Si Feijóo quiere un buen perro de presa para morder al Perro Sanxe, debería entrenarlo con una dieta de chuletones al punto para que en cuanto huela al Apolo, se lance a por él con decisión y fiereza.

Sí, ya se que es difícil que encuentre pantorrilla jugosa dada la actual delgadez del Apolo, pero un hueso tampoco es mala opción, pensarán Feijóo y el dóberman. Mientras el PP busca morder, el PSOE busca que la guerra entre Israel y Hamas se eternice. Leo: “Moncloa cree que aún puede agitar la calle si se conocen los atropellos de Israel”. Larga vida, pues, a las manifestaciones de kufiya y bandera palestina, ahora con un emotivo añadido que emocionará a Hamas y a toda la Yihad Islámica: la participación del coro que canta La Internacional en árabe. Ya lo hizo en Bilbao, tierra muy polifónica, y ahora debutará en Madrid, dicen. Cuentan las lenguas de vecindona que el Apolo está considerando que el citado orfeón vasco/musulmán represente a España en Eurovisión interpretando una versión roquera de La Internacional en árabe. Por Alá, qué idea.