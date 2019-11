De Pep Guardiola a Carlos Bardem: los “hooligans” de los CDR

El conflicto en Cataluña ha traspasado fronteras y la pugna también se ha librado en las redes sociales. En las jornadas de más tensión, solo hacía falta echar un vistazo a los “trending topic” en España para ver que el asunto fue objeto de preocupación, críticas y, sobre todo, debate. No solo entre los ciudadanos de a pie, sino también entre caras conocidas. Si bien muchos decidieron “no mojarse”, otros entraron al trapo desde un primer momento. Y no se conformaron con dejar claro si consideraban justas o no las penas a Junqueras, Forn y compañía, sino que también se metieron a analizar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la neutralidad de los medios de comunicación. Algunos, como los actores Carlos Bardem o Sergi López, el entrenador Pep Guardiola o la escritora Cristina Morales se han posicionado en el lado contrario de la Policía Nacional o los Mossos y se han convertido en una especie de versión “gourmet” de los CDR.

El ex técnico del Barcelona es, sin duda, uno de los partidarios de la independencia de Cataluña que más ha abanderado la causa por todo el mundo, aunque hasta ahora no se ha dejado ver en ninguna de las marchas. Ha limitado su papel a repetir un duro discurso en ruedas de prensa en las que, en principio, se deberían asuntos estrictamente deportivos. De hecho, en plena oleada de disturbios, Guardiola difundió por medio de las redes sociales un vídeo en nombre de Tsunami Demiocratic, la misma entidad cuya página web fue suspendida por la Audiencia Nacional por un delito de terrorismo. El colectivo, responsable de la mayoría de manifestaciones que se tornaron en violentas, se valió de la imagen del ahora entrenador del Manchester City para instar a la comunidad internacional a “presionar” a España para que “negocie” la sentencia.

Uno de los mensajes más comentados al hilo de la sentencia contra los líderes independentistas fue el de Carlos Bardem, hermano del oscarizado Javier Bardem, que dijo que el fallo “evidencia que el franquismo dejó atado y bien atado el asunto judicial. Penoso. Peligroso”. Además, también compartió vídeos en Twitter en los que cuestionaba la imparcialidad de las fuerzas del orden.

No camufló esta doble vara de medir el también actor Sergi López, que en una entrevisa con Ep aseguró que está “más preocupado e indignado” por la “violencia policial” que por la ciudadana ya que asegura que, aunque ambas son “rotundamente condenables”, las fuerzas y cuerpos de seguridad están “entrenadas” para “proteger y no generar más conflicto”. Otro de los más críticos, como viene siendo habitual, ha sido Juanjo Puigcorbé. El actor nunca ha escondido su ideología y, de hecho, luce un lazo amarillo junto a su nombre en su cuenta de Twitter. Su perfil en esa red social está lleno de vídeos de detenciones que los usuarios califican como ilegales y que también recogen escenas en las que se aprecia violencia por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, parece que el actor peca de lo mismo que le echa en cara al otro lado: mostrar solo un lado de la historia.

Pero, de todos ellos, puede que la postura más radical sea la de la escritora Cristina Morales. Aunque sea una desconocida para gran parte del público, acaba de ser nombrada ganadora del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narativa. “Es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turística y capitalista, de las que estamos desposeídas quienes vivimos ahí. Es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas”, dijo.