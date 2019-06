A punto de comenzar las ansiadas rebajas de verano, debemos poner a prueba nuestra inteligencia a la hora de comprar para renovar nuestros armarios. ¿Pero cómo hacerlo de manera eficiente? La influencer @laramartingilarranz, con gran experiencia en moda y shopping, nos da las claves para triunfar en rebajas y ¡no perder la cabeza!

Este es el decálogo que debes intentar cumplir:

1- No te dejes llevar por los impulsos. Reflexiona sobre si ha sido un amor fugaz o si realmente se trata de algo que vas a poder incluir en tus estilismos.

2- Prepárate un listado con cosas que necesitas y, en segundo lugar, otro con las cosas que te gustaría tener.

3- Piensa en la comodidad. No compres esa tendencia que está tan de moda. @laramartingilarranz explica “Aunque algo sea súper tendencia, es muy importante llevar sólo las prendas y complementos que nos hagan sentir cómodos y a gusto. Nada como esto para que nuestros estilismos sean un éxito.”

4- Nunca tires los tickets hasta que estés convencida y estrenes las prendas. De esta manera, si hemos realizado una compra por impulso y nos damos cuenta días después, podremos devolverlo.

5- Invierte siempre en básicos. Si encontramos básicos rebajados, sabemos que podremos sacarle partido en un futuro, ya que no pasarán de moda.

6- También existen las rebajas online y esto nos permite hacer el pedido, probarlo en casa tranquilamente cuando llegue, y combinarlo con prendas de nuestro propio armario para ver si realmente funciona. Lara nos avisa de lo siguiente “¡Muy importante! Cuando compramos online, sobre todo en rebajas, filtrar por talla antes de ponernos a mirar. Evitarás enamorarte de prendas que ya no están disponibles en tu talla y además ahorrarás tiempo.

7- Comprar la talla que tengamos justo en el momento de la compra. Si esa prenda que nos ha encantado no está disponible en nuestra talla, es mejor olvidarnos de ella. Aquí es importante acordarse de que existen también las tiendas online y la mayoría de las veces, aunque no esté disponible en la tienda física a la que hemos ido, podemos encontrarlo en la e-shop.

8- Fija un presupuesto aproximado antes de lanzarte a las compras puede ayudar a racionalizar en nuestras selecciones.

9- No compres una prenda sólo porque esté rebajada, si es algo en lo que fuera de las rebajas no habrías fijado. Este puede ser un indicio de que no era para ti.

10- Prueba. Aunque te encante, aunque sea tu talla, aunque la rebaja que tiene la prenda sea muy grande, ¡siempre pruébate antes de comprar! Muchas veces nos quedamos con una prenda que no nos vale, solamente por la pereza que da volver a la tienda a devolverla.