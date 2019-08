Diana de Gales, eterna: El musical sobre la princesa llega a Broadway

A punto de cumplirse veintidós años del faltal accidente de tráfico que le costó la vida en París, el mito de Lady Di se mantiene vivo. A principios de año se estrenó en San Diego (California) un musical sobre la princesa Diana de Gales, cuyo éxito ha determinado su estreno, en febrero de 2020, en Broadway (Nueva York). «Diana, el musical», es un recorrido por la vida de «La princesa del pueblo», desde el día en el que conoció a Carlos de Inglaterra siendo aún una adolescente, su posterior boda y divorcio, las infidelidades mutuas, hasta su muerte en el Puente del Alma de París, en 1997.

La actriz que encarna el papel protagonista es Jeanna de Waal, de 31 años, quien en una entrevista publicada en el canal de Youtube de la compañía teatral Lajoya Playhouse, asegura que asumir este papel ha sido una gran responsabilidad pero que «dar vida a Diana en el escenario es, obviamente, un gran privilegio».

«Realmente no conocía ninguno de los detalles ni entresijos de la historia. Es complicado porque hay momentos divertidos pero también oscuros, y es un gran sueño para los actores explorar la vida de alguien de esta manera tan intensa», explica la actriz en una entrevista con el portal «Broadway World». Asimismo confiesa que la parte íntima del personaje ha sido la que más ha marcado su interpretación. «Me siento un poco intimidada por las reacciones, pero espero que la gente que no la conocía o que no fuese consciente de su vida, se vaya del teatro con una idea de lo que ella hizo por el mundo. Consiguió que todos se sintiesen especiales, desde la persona con más clase a la menos», añade. En el vídeo se muestra a la intérprete metida en el papel de la princesa, con un «blazer» blanco con grandes botones negros, e incluso adoptando su característica mirada con la cabeza girada a un lado.

«Diana, el musical» no oculta ninguno de los temas más espinosos que marcaron la vida de una de las mujeres más queridas por el pueblo británico y, sobre todo, la más mediática de la Familia Windsor. Así, queda en evidencia la difícil relación tuvo con Isabel II así como con Camilla Parker-Bowles y la relación que ésta mantenía con su marido, el príncipe de Gales, que precipitó su divorcio en 1996. Para De Wall, la muerte de Diana de Gales en la madrugada del 31 de agosto de 1997 supuso un «shock», como lo fue para el resto del mundo. «Creo que su fallecimiento supuso el primer gran momento que se imprimió en mi memoria, simplemente porque fue un gran problema para mi madre y mi abuela. Soy británica, así que solo recuerdo que nuestra familia estaba muy dolida aquel día», añade.

El libreto está escrito por Joe DiPietro con música de David Bryan, teclista del mítico grupo Bon Jovi; y dirigida por el ganador de un Tony en 2017 por su musical sobre el atentado a las torres gemelas ocurrido el 11-S, Christopher Ashley. La coreografía correrá a cargo de Kelly Devine. En declaraciones al «New York Post», DiPietro revela que el espectáculo contará con 23 canciones, incluido un solo con el tema «Vestido de la venganza», en alusión al que usó Lady Di en 1994 en el momento en el que el príncipe Carlos confirmó su relación con Camilla Parker-Bowles. Un vestido largo negro, con escote en barco y que parecía decir «luzco mejor que nunca a pesar de tu traición». Un tema que marca un «cambio» en la obra, dando paso a una nueva vida fuera de palacio, tal y como ocurrió en realidad. Además, tras su estreno en San Diego aseguró que si el musical llegaba a Broadway, «el equipo no escatimaría en el montaje. Diana fue una mujer que usó el estilo y la moda para ganar poder, y ello quedará reflejado sobre el escenario».

Por su parte el director asegura en un comunicado de prensa que «para este papel icónico, estábamos buscando a alguien que pudiera retratar la increíble calidez y equilibrio de la princesa Diana, junto con su profunda determinación interna de forjar su propia identidad en el entorno altamente controlado de la familia real británica. Una estrella en ascenso en Broadway, la actriz británica Jeanna de Waal encarna todos estos rasgos y más, y no podríamos estar más contentos de tenerla a bordo mientras desarrollamos este nuevo musical extraordinario».

Un icono de estilo

Era tanta la admiración por Diana que se convirtió en un icono de estilo mundial. Por ese motivo, se ha cuidado el vestuario de la obra al detalle, siendo William Ivey Long, famoso diseñador en Broadway, el encargado de tan ardua tarea.

El papel de Carlos de Inglaterra estará representado por Roe Hartrampf en lo que será su debut en Broadway. Fue él mismo quien interpretó al primogénito de Isabel II en California. Y Judy Kaye dará vida a la monarca inglesa.

En la descripción del sitio web del teatro, junto al cartel del musical se anuncia: «En 1981, una maestra asistente de jardín de infancia se casó con el Príncipe de Gales y, de la noche a la mañana, se convirtió en la mujer más famosa del mundo. Pero detrás del cuento de hadas, había un matrimonio problemático y una joven luchando por encontrar su voz. Frente a una monarquía arraigada y un escrutinio mediático sin precedentes, la princesa Diana sorprende a todos, incluida ella misma, a medida que logra cambiar el mundo».