Doña Letizia, reina de Alemania

Hoy en día, una reina tiene que demostrar que su trabajo es útil. Es el mensaje que transmite el documental que la segunda televisión alemana ZDF emite este noche dedicado a la vida de la Reina Letizia, aunque ayer, la web de la cadena facilitó la difusión online de esta serie que han denominado «Profesión: ¡reina!», en la que también se retrata a Matilde de Bélgica y a Máxima de los Países Bajos. Lo inédito de este reportaje sobre Doña Letizia es que por primera vez abre las puertas de su residencia en el Palacio de la Zarzuela y de su despacho, donde se la ve en una reunión con miembros del Ministerio de Cooperación, con quienes visitó Mozambique tras el ciclón Idai. «Su anterior trabajo como periodista le sirve para formular las preguntas adecuadas», explica la narradora, que cuenta con declaraciones sobre la Reina de personalidades como Charles Powell, director del Instituto Elcano o Mario Vargas Llosa, que dice que «no debe ser fácil para Letizia porque no estaba preparada para las funciones reales y tuvo por ello que hacer un esfuerzo que está dando sus frutos».

«Llevar a los hijos al colegio o cenar juntos es muy importante para la pareja real», se asegura en el filme al tiempo que destaca que tiene un discurso moderno. «No se puede mezclar con la política, pero puede enviar mensajes y se preocupa por la igualdad de la mujer, la sanidad y la educación». La música idílica, las imágenes pulidas muestran a la esposa de Don Felipe en su esplendor. «Antes de ser Reina fue una periodista totalmente independiente», comentaSagrario Ruiz de Apodaca, ex compañera de TVE de la Reina y amiga personal. «Por primera vez, un Rey se casó con una plebeya, lo cual ha sido muy positivo. Ella es la primera reina felizmente casada », añade el narrador. Tambien se menciona que en España, no gusta a todo el mundo, pero que el matrimonio «no se ha dejado confundir por las especulaciones».

«Sin aliento»

La aceptación de Letizia es espectacular, y en varios diarios la denominan como «una reina sin aliento», destacando su potente labor institucional y la visibilidad de la Casa Real. La consorte tiene una actividad frenética a favor de causas nobles, como la lucha contra las enfermedades raras o la trata de mujeres. La digitalización, la formación de los jóvenes son una prioridad de la Monarca y así lo subrayan en el documental en el momento en el que Doña Letizia visita un centro de formación profesional en Cataluña, una imagen que utilizan para analizar la crisis secesionista y el papel que ha jugado la Corona en ella. «El Rey apela a la unidad de la patria», dice la voz en off, para después destacar el impulso que los Reyes han dado a la imagen de la Monarquía en España.

«Letizia es una mujer muy leída y muy culta y concentra un cóctel imbatible por sus cualidades personales», apuntan en este documental que ahonda en las facetas más personales de la Reina, aunque también añade el cariño que los españoles tienen a Doña Sofía, «un ejemplo para la nueva Reina». Aunque nuestra Monarquía no ha estado exenta de polémicas, en el documental solo se menciona el «incidente» de Mallorca, cuando Letizia quiso evitar que Doña Sofía se hiciera una fotografía con sus hijas. «La Reina es humana, también comete errores y es de carne y hueso», zanjan en el vídeo. A lo largo de los 44 minutos que dura, también hay una mención para el padre de Doña Letizia, Jesús Ortiz, y su abuela, Menchu Álvarez, y se intercalan imágenes de su infancia y juventud, además de audios de la Reina durante sus primeros pasos en el mundo del periodismo. También destacan su trabajo como corresponsal en la CNN y su labor en TVE. Sin duda, un repaso azucarado por la vida de la Reina, respetada y muy admirada en alemania. Es curioso que la realeza germana sea todo lo contrario a lo descrito en el documental. Un siglo después del fin de la institución monárquica gracias a la Revolución de Octubre tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, la realeza vuelve a estar en las portadas y no solo de la Prensa rosa. Jorge Federico de Prusia, nieto del último Kaiser, que se llama así en su carnet de identidad y es cabecilla de la destronada dinastía Hohenzollernque, goza del privilegio de poseer el título de príncipe real de Prusia, un Estado que ya no existe, y reclama para su familia miles de objetos de arte y residencias.