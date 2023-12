Edoardo Santini, ''el hombre más guapo de Italia'' abandona las pasarelas para anunciar que quiere ser sacerdote

EdoardoSantini, el joven de 21 años reconocido como el hombre más bello de Italia en el año 2019, ha anunciado en sus redes sociales un nuevo camino en su vida: quiere sersacerdote.

La decisión

En una emotiva publicación en Instagram el pasado 23 de noviembre, el joven Castelfiorentino expresaba sus motivos y su recorrido hasta la actualidad. ''Ha pasado mucho tiempo que siento la necesidad de investigarlo. El año pasado di el primer paso y les dije a algunos la verdadera razón de mi mudanza, necesitaba un tiempo para mi. Este año, en la víspera de mi 21 cumpleaños, me siento listo para compartir esta investigación'', explicaba Santini en la publicación.

El joven afirma que ''ahora estudio teología y sirvo en dos parroquias de la diócesis florentina'' lo que hace ver que ya se encuentra en la preparación que procede al ingreso al seminario.

La decisión no ha sido fácil ya que Santini temía por el pensamiento de los demás. ''Me había construido más muros de los que realmente existían. Hay quienes hablan a mis espaldas, incluso en mi propia familia, pero también hay quienes me apoyan, creyentes y no creyentes'', explica el joven.

Ahora, y por el momento, Santini dejará el mundo del modelaje y las actuaciones para centrarse en esta nueva inmersión, aunque el joven ha explicado que no lo dejará todo por completo, sino que lo irá reincorporando a su vida poco a poco.