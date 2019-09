El hijo de Will Smith no es de esos que se quedan con los brazos cruzados. A la tierna edad de 12 años, cuando la mayoría de los niños están preocupados por el último videojuego de moda, Jaden estaba preocupado por la, cada vea más numerosa, cantidad de botellas de agua de plástico que cubrían el océano.

Él podía hacer algo por el planeta y, en 2015, con la ayuda de sus padres (los famosísimos Will Smith y Jada Pinkett Smith) fundó JUST Water, una empresa que reemplazara todas esas botellas de plástico de un solo uso por algo más sostenible.

El envase de JUST Water está hecho principalmente de papel (un 82%) y el tapón está hecho de caña de azúcar. El agua es de origen responsable 100% agua de manantial del norte del estado de Nueva York. Jaden no pudo elegir un momento mejor, en declaraciones de Ira Laufer, CEO de la compañía, en el éxito de JUST Wather han influido tres variables: una mayor conciencia del consumidor sobre el problema ambiental del plástico, el impulso global para detener las botellas de agua de plástico y “una estrategia de crecimiento muy agresiva”. Faltaría añadir a las palabras de Laufer el factor Will Smith que ha sido un gran embajador de la marca allá por donde ha ido. Un éxito que ya está valorado en 100 millones de dólares (más de 90 millones de euros).