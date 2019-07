El polígrafo: ¿Estaba Pantoja tan triste por tener que abandonar «Supervivientes» antes de la final?

Simple apariencia. Hizo gala de un dramatismo y lloriqueo cuestionables. El trato quedó más que cumplido y la Pantoja «se jartó» de soltar lágrimas acaso de cocodrilo. Si no lo eran, pareció un descarado montaje. Eso sí, fue una participante que se dejó la piel sabiendo que una retirada a tiempo esa una victoria. Menuda es.

Conociendo a Julio, no creo que jamás acabe de digerir la sentencia judicial que así lo reconoce, incluso sin pruebas de ADN. Es de considerar el hecho de que El chico y su madre son de una insistencia pasmosa, pero Julio recurrirá por medio de sus abogados porque no asume este fallo tan desagradable para él, aunque nunca ejerció de santo.

¿Es cierto que Archie Harrison no se parece en nada a su madre Meghan?: verdadero

Eso sí, un dato físico salta a la vista: el acabado de bautizar con pompa y circunstancia, pero con la inexplicada ausencia de Isabel II –¿cómo se digiere que una abuela no haya podido ser capaz de cuadrar la agenda para asistir al baurizo de su propio nieto?–, es de pelo tan pelirrojo como su padre y más pálido que la siempre bronceada ex actriz. Sirva como dato orientador. Esperemos que no quede calvo antes de la mayoría de edad.