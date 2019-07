El polígrafo: ¿Ha ganado Omar «Supervivientes» por su buena relación con Isabel Pantoja?

Falso Todo ha influido, pero no exactamente. Sorprendió la cercanía entre ellos que muchos calificaron de «trepa» por parte de Omar pero que luego el tiempo ha demostrado que no lo era y que además ha corroborado el resultado. El concursante tiene una personalidad arrolladora que ha llegado a lo más hondo de los espectadores y de ahí su éxito frente a los demás concursantes, que no han sido tan hábiles a la hora de acercarse al público como lo ha hecho él.

► ¿Hará Julio Iglesias por fin caso a Javier Sánchez tras saber que le hará abuelo por quinta vez? Falso Parece imposible. Tendrían que volverlo del revés o darle la vuelta para que Julio se rindiera ante la demanda de paternidad. Ya conoció bastante a la madre del reclamador y pesado de Javier Sánchez. Nunca creí que el cantante se rindiera a esa mujer bastante vulgar, nada que ver con el exquisito coro de vírgenes –es un decir, exagero–, pero me consta que Julio tiene más hijos de los que quería. Los que muerden son los hijos legítimos viendo bajar la herencia.

► ¿Se van a casar Paula Echevarría y Miguel Torres o están jugando al despiste? Verdadero Parece que están tan lanzados que incluso ya dan fecha para el enlace. En esta temporada abundan los casorios que se han vuelto tan resultones al ser publicados y que, además, suponen un regalo para la vista. En este caso, para nada juegan al despiste mientras dan los últimos retoques a la futura ceremonia y jamás esquivaron para despistar a los medios. Desde aquí, felicidades anticipadas. Paula Echevarría será una novia memorable, de eso estoy seguro y pongo la mano en el fuego..

► ¿Es real la tensión entre el primogénito de la casa de Alba y su hermano Cayetano Martínez de Irujo? Verdadero Erre que erre, Cayetano no deja de patalear y expresar su disgusto por haber sido marginado en la Casa de Alba. Disfrutó viviendo con su madre Cayetana porque ella si lo adoraba, quizá por motivos casi púbicos. Los dos hermanos son parte de cuanto les distanció y ahora es irreparable. El primogénito duque de Alba, un señorón como de vieja escuela, asegura que «no me interesan nada las tonterías que prodiga». Primero le cerró el palacio de Liria y ahora la boca, algo muy señorial ante las impertinencias.

► ¿Se animarán Sandra Gago y Feliciano López a tener hijos una vez pasen por el altar? Verdadero Es lo que todos esperan tras haber dado el «sí, quiero». Una pareja de guapos muy abundantes en este época dónde se prodigan bodorrios de ringorrango. Sandra Gago y Feliciano López se unen a la ya amplia lista de novios ilusionados y porque no a la de tener niños. Aunque no tengo duda de que la modelo esperará descendencia a las primeras de cambio. Así que por mi parte no me queda más que darles la enhorabuena y aminarles a que vayan a por la criatura.

► ¿Terminará algún día la guerra entre David Bisbal y Elena Tablada por su hija? Falso Como en la canción, «pasarán más de mil años, muchos más», y la guerra seguirá entre ellos. Son irreconciliables, ni su éxito les hace bajar la guardia, la cual sostienen y mantienen siempre. De cuando en cuando enseñan las uñas si lo consideran necesario y si los frutos en lo profesional y lo económico les acompaña. Son el caso de guerra abierta más constante entre nuestros populares, a pesar de tener una niña en común...

► ¿Es Elías Sacal el hombre definitivo para ocupar el corazón de Mar Flores? Verdadero Eso parece, aunque hayan tenido tres idas y venidas. Pero –y aunque el ricachón mexicano no es apolíneo– a Mar Flores le gustan otras cualidades, como el que la haga vivir a cuerpo de reina. Tendremos que esperar y curarnos de espanto, ya que, por más paciencia que el madurísimo le eche, ella aburriría hasta al santo Job. Aguantarán por algo más que amor del bueno... el lector puede imaginarse por qué. Eso sí, ¿qué pensará de tanto trajín el apuesto conde italiano Carlo Constanzia, padre de su hijo mayor?