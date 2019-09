El polígrafo: ¿Hay terceras personas en la ruptura entre Nagore Robles y Sandra Barneda?

Más que a una tercera persona, lo atribuyen al mal entendimiento entre ellas y parece que esa esla causa de la ruptura. Una separación ya definitiva tras distanciarse durante las vacaciones veraniegas que Marta pasó en Bali mientras su todavía compañera no se movió de Madrid. Aseguran que no hay posibilidad de recomponer lo que ya duraba tres años. Aunque los enterados intuyen, aunque no lo aseguran, la posibilidad de que alguien podría haber anticipado el fin de lo que parecía amor eterno.

¿Son justos los ataques y los memes contra el debut musical de Isa P?: VERDADERO

Resultan despiadados los comentarios hacia la «reina de hielo», pero no les faltan razón. Ella se equivocó grabando esa única canción que parece no tener continuidad discográfica y han aprovechado para zurrarle. Aunque me parece que el resultado, la voz y el total no son tan destemplados y criticables como cabría esperar. Pese a eso, ella me ha dicho «que no pienso seguir en esto de la música». Ahí demuestra la inteligencia que muchos todavía ponen en duda.