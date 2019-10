El príncipe Harry demanda a “The Sun” y al “Daily Mirror” por pincharle el teléfono

Parece que el Príncipe Harry ya no aguanta más y tras varias semanas acusando a los medios de tratar mal a su esposa, Meghan Markle, ha decidido emprender acciones legales contra dos de los tabloides más importantes de Reino Unido: “The Sun” y “Daily Mirror”. El Palacio de Buckingham confirmó que se habían presentado demanda en el tribunal superior con respecto a la “presunta” intercepción ilegal de mensajes de correo de voz. Clintons ha sido el bufete de abogados encargado de llevar el caso y que está especializado en casos de hackeos telefónicos y casi siempre gana.

Aunque la familia real no proporcionó ningún detalle sobre la naturaleza de las reclamaciones, las fuentes legales sugirieron que probablemente se relacionarían con incidentes históricos de piratería de teléfonos en la década de 2000. Recordemos el caso de “News of the World”, el más famoso de pinchazos telefónicos ya que alcanzó a la realeza. Las presentaciones de las demandas se realizaron días antes de que Meghan iniciara una acción legal por separado contra otro medio la semana pasada por presunta violación de la privacidad y violación de derechos de autor por su decisión de publicar una carta privada que le había enviado a su padre separado.