El emotivo mensaje de Arantxa de Benito a su hija Zayra, antes de convertirse en abuela

Zayra Gutiérrez, la primogénita de Arantxa de Benito y Guti, está en la recta final de su primer embarazo. La joven anunciaba el pasado 10 de noviembre que estaba esperando un bebé. «Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora», escribía junto a una imagen junto a su novio, Miki Mejias, y otra de una ecografía.

La familia está muy ilusionada con la llegada de un nuevo miembro a la familia. El pequeño Hugo, que así se llamará, es el primer nieto de la presentadora y el ex jugador del Real Madrid. Superadas las polémicas del inicio de su relación Zayra y Miki están felices. "Feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita», «Gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo», son algunos de los mensajes que Zayra le dedica en su perfil.

El pasado 19 de marzo, con motivo del Día del Padre, Zayra dedicó el siguiente escrito a Mejías: «yo hace 8 años decía que ibas a ser el padre de mis hijos y 8 años después lo estás siendo. No puedo estar más orgullosa de ti, del corazón que tienes, del amor que nos das todos los días desde que te levantas hasta que te acuestas». «Ya en nada tenemos a nuestro pequeño en brazos y me muero de ganas de verte con el cuidándole y amándole como haces conmigo todos los días de tu vida. Feliz día futuro papi, te amo mucho», concluyó.

Quien está disfrutando de esta nueva etapa es Arantxa de Benito. La presentadora le dedicaba hoy un emotivo mensaje a su hija. «¡Felicidades mi niña! Me desperté llena de recuerdos e imágenes tuyas…», ha escrito junto a una foto en la que aparece Zayra embarazada. «Tus 22 serán muy especiales para ti y todos los que te amamos. Disfruta de cada día y regálale tu mejor sonrisa a la vida… Tu felicidad es y será la mía. Te quiero infinito». Unas emotivas líneas a las que la joven no ha tardado en reaccionar: «¡Te amamos mucho! ¡Vas a ser una abuela increíble!».