Zayra, la hija de Guti y Arancha de Benito, carne de cañón de reality

Zayra Gutiérrez, hija del mítico futbolista del Real Madrid José María Gutiérrez Guti y la modelo Arantxa de Benito, nació bajo los focos pero no ha sido hasta ahora, a sus 20 años, cuando se ha convertido en protagonista de las tertulias televisivas del todo país que han encontrado en su irreverente modo de ser, un filón para sus contenidos.

El motivo de su irrupción en la escena pública no se debe a sus logros personales o profesionales. Ha sido su polémico comportamiento durante la pandemia, incumpliendo el toque de queda para salir de fiesta por Madrid y presumiendo en sus redes sociales de los fiestones que celebra desde que comenzó el confinamiento, la causa de que acapare todo el protagonismo en las últimas semanas.

Aunque su nombre ya saltó a la luz cuando su madre denunció el escaso contacto que mantenía su ex marido con su hija debido a “su carácter difícil”, ahora es Zayra la que entra pisando fuerte en los medios. Todo comenzó cuando se supo que, con motivo de su 20 cumpleaños, había congregado en el chalet de su madre a todos sus amigos para hacer una fiesta totalmente ilegal en la que se superaba con creces el aforo permitido y en la que nadie hizo uso de la mascarilla. Pero no ha sido la única juerga sin respetar las restricciones convocada por la primogénita de “Guti” y que causa indignación en las redes.

Su vecino de Boadilla del Monte (Madrid), harto de las fiestas que se celebran en la casa de Arancha de Benito hasta altas horas de la madrugada, la ha denunciado hasta en veinte ocasiones a lo largo del pasado año, el año de la pandemia, lo que certificaría que madre e hija no acatan las normas ni las leyes. Y es que, aunque entonces no trascendió a los medios, Arancha de Benito lleva haciendo celebraciones multitudinarias en su casa desde que comenzó, el pasado 13 de marzo, el confinamiento y a las que han acudido muchos de sus amigos famosos como los que ahora critican en televisión el comportamiento de su hija.

Las cualidades de Zayra para convertirse en protagonista de realities: conflictiva, provocadora y caprichosa.

Ya lo dijo su madre en una entrevista concedida hace años al Deluxe: su hija tiene un carácter complicado y es rebelde. Lo que entonces esgrimía como el motivo de la nula relación entre el padre de la criatura, “Guti” y su hija, lo atestiguan todo el entorno. En los últimos días son muchos los “amigos” y conocidos de la adolescente que se han sumado a su linchamiento público, incluido uno de sus ex novios.

Varios de ellos han asegurado que la joven es caprichosa, conflictiva y que quiere ser famosa a toda costa. A estos testimonios y a los comentarios que han generado en Sálvame, en los que se hablaba de la difícil convivencia entre madre e hija, ha contestado Arancha de Benito que ha negado tener una mala relación con su hija mayor: “Yo amo a mis hijos, son mi prioridad absoluta desde que nacieron y hasta el día que me muera”, confesó a Europa Press.

Su ex novio hace el retrato de Zayra Gutiérrez y desvela su objetivo en la vida.

No es lo que asegura su ex novio que ha vivido en primera persona las broncas y enfados entre madre e hija y que no ha dudado ensacar a la luz mensajes y conversaciones con Zayra que lo demuestran y que han generado aún más polémica. Manuel, que así se llama el joven, ha compartido con la audiencia de Sálvame varias conversaciones que mantuvo durante la cuarentena con la hija mayor del exfutbolista. En uno de ellos, Zayra expresaba con pocos modales y respeto lo que pensaba sobre su madre, que la había castigado sin salir de fiesta. “La cuarentena da igual”, decía Zayra. “Mi vieja me está diciendo que si salgo no vuelvo a entrar en casa hoy. Puta retrasada. Eso le haría a mi madre ahora mismo... y le daría de... ¿ves normal que me deje sin salir por una puta blusa?”.

Mensaje de whatsapp de Zayra Gutiérrez

Manuel, que ya no sale con Zayra, también guarda buenos recuerdos de su noviazgo: “Zayra es una persona muy cariñosa, es muy buena. Cuando está en la fase de enamoramiento es una buena persona. Lo que tengo que decir es que el capricho forma parte de su vida y no admite un no por respuesta en muchas ocasiones”. Aún así reconoce que “No trabaja ni estudia, pero le gustan las redes sociales y la televisión. Me dijo hace un mes que iba a ir a ‘La casa fuerte’, y por no sé qué motivos me dijo que había tenido una movida con el contrato”.

Arantxa de Benito, desmintió que su hija haya tenido problemas con el contrato de La casa fuerte, reality de Telecinco en el que estuvo a punto de participar, pero guardó silencio ante las informaciones que acusan a su hija de ser caprichosa y de querer vivir de su fama en vez de estudiar o trabajar. Sus declaraciones confirmarían el interés de Zayra por entrar en el mundo del show business. Así las cosas, las polémicas que protagoniza y sobre las que ha evitado pronunciarse, no hacen más que alimentar el interés de Telecinco en fichar a la hija de Guti que estaría dispuesta a debutar, por todo lo alto, en Supervivientes, su reality favorito.