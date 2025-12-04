La Escolanía de Montserrat: el coro más antiguo de Europa que emocionó a Rosalía ofrece un concierto benéfico imperdible

El próximo 16 de diciembre a las 20:00, la Escolanía de Montserrat, uno de los coros de niños más antiguos de Europa, ofrecerá un concierto benéfico en la Sala Gran Vía del Hotel Palace de Barcelona. Este evento no solo celebra más de 700 años de tradición musical, sino que también es una oportunidad única para ver cómo esta emblemática agrupación logró emocionar a la mismísima Rosalía, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la interpretación del Virolai.

La Escolanía, compuesta por más de cincuenta niños de entre nueve y catorce años, es reconocida por su legado y su dedicación al canto litúrgico. En un encuentro reciente, Rosalía conectó profundamente con la espiritualidad del coro, lo que derivó en una colaboración especial. En su nuevo álbum Lux, la artista incluye un tema grabado junto a la Escolanía, destacando esta fusión entre tradición y modernidad que ha caracterizado su carrera.

Los beneficios recaudados se destinarán a Casa Guadalupe

Este concierto no se limita a ser una experiencia musical. Los beneficios recaudados se destinarán a Casa Guadalupe, que apoya a mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social, y a Mission Education, enfocada en proyectos educativos en el Líbano. Con un precio de entrada de 190 euros, asistir al evento no solo permitirá disfrutar de música excepcional, sino también contribuir a una buena causa.