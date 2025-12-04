Raquel Bollo se pronuncia sobre los rumores de relación su hijo Manuel y Gloria Camila: "Me parece una niña maravillosa"

Gloria Camila y Manuel Cortés acaparan esta semana todos los titulares de la crónica social de nuestro país. Fue la periodista Anna Gurguí la encargada de desvelar este presunto romance sorpresa en "No somos nadie" y, desde entonces, todas las miradas están puestas en la hija de Ortega Cano y el músico, tan solo unas semanas después de que la joven rompiera con su novio, Álvaro García, tras volver de "Supervivientes".

Primeras palabras de Raquel Bollo

Una de las primeras en reaccionar a los rumores de una posible relación entre Manuel y Gloria Camila ha sido Raquel Bollo. "Yo me llevo con Gloria súper bien. Me parece una niña maravillosa. Hemos coincidido también precisamente en muchas cosas de moda, y compartimos, a veces platós. Me parece una niña es súper entrañable, la verdad. ¿Pero por qué tenéis la manía de encajarme a mí una nuera y a la chiquilla una suegra? Vamos a ver, cada uno que haga lo que quiera con su vida", ha declarado la madre del músico al ser preguntada por el asunto. "Dejad de poner la etiqueta de nuera, porque nuera se tiene que tener una relación de tiempo".

Raquel Bollo y su hijo, Manuel Cortés, en la presentación de su colección "Volver" Gtres

Sobre si su hijo tiene interés en Gloria Camila, la diseñadora ha asegurado que no tiene ni idea. Eso sí, Raquel ha echado balones cuando le han preguntado si le gustaría tener a la joven como nuera. "Me gustaría cualquier persona que respete a mi hijo, que mi hijo la respete a ella, que le haga feliz, y como yo digo, la persona que él escoja es la persona que él quiere. Y la que le haga feliz a él, le tiene que hacer feliz a él, no a mí. Y haciéndole feliz a él, ya me hace feliz a mí. Pero hasta donde yo sé son amigos", ha zanjado sobre el asunto.

Gloria Camila desmiente su relación con Manuel

La hermana de Rocío Carrasco no ha tardado en desmentir su supuesto romance con Manuel en "El tiempo Justo". "Me parece una familia maravillosa, pero siempre se me relaciona con los mismos. La relación con Álvaro la dejo por otras cosas, con Manuel no hay nada más que una amistad. Hemos hablado pero no le he visto desde antes de irme a Honduras, tenemos amistad desde hace mucho", ha asegurado la joven.