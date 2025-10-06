Jota Peleteiro amenaza a quien le ha traicionado por poner en riesgo su familia y su economía

Jota Peleteiro no está atravesando su mejor momento. Era uno de los futbolistas más jaleados por la afición, hasta que decidió colgar las botas e invertir los millones cosechados en otros negocios. Así amasó aún mayor fortuna como empresario de éxito, aunque parece que no le salen las cuentas y ha pasado apuros económicos. Quizá eso explicaba su inesperada respuesta a los reproches de su exmujer, Jessica Bueno, que denunciaba no solo infidelidades o un trato injusto, sino también el impago de pensiones alimenticias de sus hijos y el incumplimiento de su palabra en el terreno económico.

Él lo negó en infinidad de ocasiones y hasta llegó a reírse de la ocurrencia de terceros por creer que su fortuna había menguado. Después no le quedó más remedio que confirmarlo en el plató de ‘De viernes’, al verse entre la espada y la pared. Al menos la entrevista le sirvió como alivio momentáneo para sanear sus cuentas. Pero pronto volvió a desaparecer de la esfera pública para centrarse en sus quehaceres empresariales y el disfrute de su familia. Pero después de meses de silencio sobre cuestiones personales, ahora ha decidido romper de nuevo su silencio para hablar de “traiciones”.

Jota Peleteiro, en un momento difícil por “zancadillas”

El exfutbolista, que causó mucho revuelo tras su divorcio de Jessica Bueno coincidiendo con su reconversión al islam, vuelve a ser noticia en la crónica social patria. Lo hace a través de un vídeo en el que ha querido sincerarse sobre los momentos difíciles que ha tenido que atravesar en los últimos tiempos. Situaciones en las que no todo ha estado en su mano o bajo su control, pues dice haber sido víctima de “zancadillas” y “traiciones”. Hechos por los que carga contra la justicia española, pero también contra aquellas personas que eran de su confianza y que le han dado la espalda o, peor aún, han contribuido a su caída en desgracia.

Se sincera a través de un vídeo grabado en el exterior de su casa de Bilbao, donde un día fue feliz con Jessica Bueno y ahora lo intenta con su nueva esposa, Ajla Etemovic. “Estaba pensando, ¿cómo puede ser la genta tan hija de puta?”, comienza su reflexión que se alarga diez minutos. En él perfila su delicada situación, por culpa de “muchísima gente cercana”, pero también de “nuestro sistema de justicia español, en el que el hombre es de por sí un delincuente y nos tratan como si fuéramos una bolsa de basura”. Está cabreado.

Parece que esta vez no hace referencia a la madre de sus hijos mayores, Jessica Bueno, quien ahora se encuentra en Honduras en ‘Supervivientes All Stars’. No quiere que su discurso sea entendido por la vertiente “personal, sino por el profesional”. Ha sufrido un traspiés empresarial por lo que llega a definir como una traición de alguien de su confianza, al que avisa de que es “imposible hacer caer a Jota Peleteiro: o me tienen que meter bajo tierra o es imposible”. Y es que le enfada que esas “zancadillas” le hayan llegado de gente cercana “que no se alegra del éxito de los demás” a los que dice que mueve la envidia.

No quiere decir exactamente qué le ha sucedido y emplaza para más adelante las explicaciones. Parece que Jota Peleteiro llevará el asunto a los tribunales, de ahí su precaución a la hora de dar mayores detalles: “Tomaremos las medidas necesarias legales, para que toda esta gente no se quede de brazos cruzados. Ellos saben de sobra exactamente quiénes son, tanto las cercanas como los lejanos o los importantes”. Para él no hace falta nombres. Les advierte que acabarán metiendo “la cabecita en la cueva durante un tiempo”, además de que “nuestros servicios legales se tendrán que poner manos a la obra y alguna persona se va a llevar algún susto, aún va a tener que perder cosas, patrimonio… no vamos a dar más detalles, ojalá en el futuro os pueda contar un poquito más”.