Dua Lipa, manoseada sin pudor por un fan: la aplaudida reacción de su escolta

Dua Lipa está haciendo mucho ruido y gracias a su talento sobre los escenarios se ha situado como una de las artistas más aclamadas del mundo. También de las más deseadas. De ahí que sus fans se derriten por ella no solo por su música, sino también por sus evidentes encantos. Algo que le ha pasado factura en la última parada de su gira Radical Optimism, que recorre los Estados Unidos de punta a punta ofreciendo espectáculos no solo sobre el escenario.

Y es que también ha dado mucho que hablar cuando se ha bajado de él y ha tratado de darse un baño de masas y mostrar su faceta más cercana con sus fieles. Algo que le ha jugado una mala pasada en su último concierto, cuando uno de sus fans no ha podido evitar caer en la tentación de sobrepasar los límites y ha terminado sobrepasándose. Por fortuna, ahí estaba el equipo de seguridad de la cantante que no perdía detalle de lo sucedido y en un rápido movimiento puso fin a unos tocamientos indebidos ante la estupefacta mirada de miles de personas.

Dua Lipa, en apuros por un fan con la mano muy larga

La artista ha tenido que hacer frente a un incómodo momento durante el show que ofreció en Los Ángeles. Quiso tener un gesto de cercanía con sus incondicionales, que aguardaron muchas horas para entrar al recinto y poder jalear sus himnos a viva voz. No se conformó con dar el espectáculo previsto con canciones y coreografías que no defraudaron a nadie. También se bajó del escenario para facilitar que sus fieles se hiciesen fotos con ella y pudieran verla aún más de cerca. Esto le salió muy caro.

Firmó discos y autógrafos, posó para fotos y también se hizo selfies con todo aquel que se lo pedía. Es un momento de gran emoción en sus espectáculos. Pero en su paso por el Kia Forum de Los Ángeles uno de sus fans se sobrepasó con ella. No se conformó con el cálido abrazo que le dio su diva o con llevarse una foto para el recuerdo. Además de oler su perfume de cerca, quiso saber de primera mano lo tonificados que están sus glúteos, sobando uno de ellos. Rápidamente uno de los miembros de su equipo de seguridad le apartó bruscamente la mano, impidiendo que continuase esa agresión que muchos han condenado ya en redes sociales.

Son muchos los que reclaman que se tomen medidas contra el joven que se extralimitó y no entendió que el cuerpo es sagrado. También los que notaron que Dua Lipa estaba muy incómoda, a pesar de que optó por guardar la compostura. Pero lo que muchos coinciden es que el miembro de seguridad se merece un aumento de sueldo por su rápida y contundente respuesta a la hora de protegerla.