Iker Casillas se reúne con Sara Carbonero tras conocer su relación con Kiki Morente

Es una de las noticias del momento. Tras su polémica y anunciada separación de Iker Casillas, Sara Carbonero estaría empezando a pasar página de la mano de Kiki Morente, el hermano de Estrella Morente, con quien se le ha estado relacionando en las últimas semanas. El propio aludido aseguró en declaraciones a la revista Semana, la misma que destapó esta supuesta e incipiente relación, que entre ellos hay “una bonita amistad” y que se están “dejando llevar por cosas que se puede interpretar de mil maneras”. Mucho más directa fue Isabel Rábago, la periodista de ‘Viva la vida’ que parece en posesión de información de primera mano: “Son amigos especiales”.

Mientras estas noticias veían la luz, Iker Casillas disfrutaba de su primer viaje como soltero en México. El deportista se hospedó en un lujoso hotel de cinco estrellas y presumió de descanso a través de sus redes sociales. Eran muchos los que se preguntaban si el futbolista estaba al tanto de esta supuesta relación que la madre de sus hijos mantendría con Kiki Morente, y una vez más fue Isabel Rábago quien arrojó algo de luz al respecto: “Sí, está al corriente”, aunque no quiso entrar en detalles sobre cómo se lo había tomado.

Lo cierto es que la separación entre Iker Casillas y Sara Carbonero se ha llevado a cabo de forma completamente amistosa. Entre ellos existe todavía una estupendísima relación, y buena muestra de ello es la primera parada que el futbolista realizó en cuanto aterrizó en España: no dudó en acudir a casa de su ex para visitarla a ella y a los hijos que tienen en común.

Además, este fin de semana, ambos han coincidido en Valladolid, tal y como ambos han mostrado en sus respectivas redes sociales. Aunque no han publicado ninguna fotografía juntos, tanto Iker Casillas como Sara Carbonero han compartido imágenes de la provincia leonesa. El motivo de este encuentro en la ciudad medieval no ha sido otro que una boda familiar, según ha indicado el diario El norte de Castilla. El amor ha vuelto a unirles, aunque en esta ocasión el sentimiento no era suyo. No parece que la presentadora haya llevado a Kiki Morente como acompañante, bien porque todavía es muy pronto, o bien por si su ex pudiera sentirse incómodo con su presencia.