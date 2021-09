Así son los colegios más elitistas del mundo

Gente

Vuelta al cole

¿Imaginan recibir clases de matemáticas en la cubierta de un gran velero mientras navegan por el Océano Atlántico o desarrollar proyectos medioambientales en las profundidades de la jungla balinesa? Esta opción es posible, pero solo está al alcance de los alumnos más elitistas. Los avances en la tecnología, el interés por educar a los niños como ciudadanos del mundo, aceptando que el aprendizaje académico basado en exámenes no siempre es el más adecuado, ha dado lugar a colegios que ofrecen nuevas alternativas. Los alumnos son evaluados sobre proyectos que han elegido estudiar, y sobre temas por los que se sienten atraídos y que son relevantes para su futuro reforzándoles habilidades como la investigación, el liderazgo y la resiliencia.

Escuela de bambú en Bali FOTO: Green School Green School

En el corazón de la jungla balinesa se encuentra una escuela de bambú (greenschool.org) dedicada al aprendizaje, la diversión y la sostenibilidad. En esas aulas todo se recicla o se hace a partir de la tierra. Los niños de Green School Bali son ecológicamente bilingües: salvar el planeta es para ellos tan natural como aprender a caminar. El plan de estudios se basa en dos valores fundamentales: cuidar del medio ambiente y pensar en el futuro de tus nietos. «La amplia gama de materias que se ofrecen, la interacción entre los estudiantes, la combinación de edades en el campus desde infantil hasta bachiller, la mezcla de culturas internacionales de hasta 40 nacionalidades diferentes, proporciona una rica experiencia para el aprendizaje y la interacción social», reza en su web. Tras la llegada del Covid, son muchas las familias que desean una educación para sus hijos lejos del mundanal ruido, algo que el director Chris Edwards ofrece en la Isla Norte de Nueva Zelanda. «Es el lugar más remoto del mundo desarrollado con un río que lo atraviesa, una montaña a un lado, el océano al otro y la escuela embarcada en el proyecto privado de reconstrucción más grande de Nueva Zelanda».

Sin wifi ni visitas familiares

Un año navegando por el Océano Atlántico con otros 60 adolescentes y visitar algunos de los puertos y ciudades más emocionantes del mundo puede parecer un sueño hecho realidad, pero los exalumnos insisten en que, si bien su tiempo con A + World Academy (aplusworldacademy.org) ha sido «la mejor experiencia de sus vidas», fue, en ocasiones, la más dura. Embarcar durante 10 meses en el mar sin visitas familiares ni wifi, correo electrónico o teléfonos móviles puede resultar «extremadamente difícil», según el director del centro, Kevin Kessler. Superar los mareos, dormir en hamacas, aprender 212 nudos distintos, acostumbrarse a no dormir nunca ocho horas seguidas son varios de los retos que hay que superar. Como recuerda un estudiante, «las vigilias nocturnas duran diez horas y también desarrollamos tareas especiales, como limpiar el moho de las paredes del baño, lavar la ropa del barco y clasificar la basura». «Los estudiantes aprenden valor, resiliencia, a trabajar en equipo y resolver problemas en el mundo real», afirma un padre en su página web. «Suben al barco siendo niños y regresan como adultos, como ciudadanos del mundo», añade. ¿Y qué palabra define a Think Global School? Libertad. Este colegio permite explorar cuatro países diferentes al año; sumergirse en nuevas culturas y amistades; establecer proyectos propios de investigación, y escapar de un plan de estudios basado en la evaluación por la memoria. El riguroso proceso de admisión acepta solo el 13 por ciento de los solicitantes de entre 15 y 18 años, ya sea para un programa de dos o tres años. «Estamos buscando estudiantes que no solo se unan a nosotros para el viaje, sino que generalmente se sientan encerrados y limitados dentro del modelo tradicional», dice el director Russ Cailey. Como decíamos, el estudiante visitará cuatro países por año: puede ser Botswana, Italia, Mumbai e Hiroshima o China, Omán, Panamá y Grecia. «Mi proyecto favorito fue la ingeniería marina en Omán», asegura un alumno. «Tuvimos lecciones de navegación y clases de Física, y luego usamos lo que aprendimos para construir nuestros propios modelos de veleros». También disfrutan del rafting en las aguas bravas de Costa Rica y el senderismo en la Patagonia.

A plus world academy FOTO: A plus world academy A plus world academy

Por su parte, la conectividad global, nacida de la experiencia compartida, es el principio fundamental de la United World Colleges. Fundada en 1962 como Atlantic College en Gales para salvar las divisiones sociales, nacionales y culturales causadas por la Guerra Fría, cuenta con veinte campus en cuatro continentes. Atlantic College se encuentra ubicado dentro del impresionante castillo de St. Donat del siglo XII. Es el centro que más royals ha acogido, desde el rey Guillermo de Holanda a las princesas Elisabeth de Bélgica y Leonor. La mayoría de los alumnos reciben becas y son seleccionados y asignados a un centro concreto por comités mundiales que garantizan un campus diverso. Una experiencia transformadora que anima a los estudiantes a convertirse en las mejores versiones de sí mismos.