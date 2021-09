El irreverente Instagram de la hija de Verónica Forqué que se hace llamar Virgen María

Gente

Artista

El paso de Verónica Forqué por la nueva edición del talent culinario MasterChef Celebrity está redescubriendo a una actriz, ganadora de cuatro Goyas, trabajadora, ingeniosa y divertida. Una mujer que quiere huir de la fama de la Verónica Forqué, actriz, con más de 50 años de trabajo sobre sus espaldas, para ser simplemente “Vero”, como dijo en su presentación en el primer programa del concurso. Y parte de ese cambio se lo debe a su única hija, María.

María Forqué, de 31 años, es el mayor apoyo de la actriz sobre todo tras la separación del que ha sido su marido durante más de tres décadas, el director de cine Manuel Iborra. “Estoy en un momento maravilloso, he hecho las paces con todo el mundo empezando por el padre de mi hija. Le he mandado un audio y le he dicho: “Manolito, soy la Forqué. Solo quiero decirte que te quiero y que eres el padre de mi hija. No quiero volver contigo, ¡no te hagas ideas!”, confesaba ante las risas de sus compañeros y de los tres chefs del jurado, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

María Forqué estudió Bellas Artes en Madrid y a día de hoy es una artista multidisciplinar. Con 22 años fue también protagonista de un anuncio de Loewe en la que promocionaba su Colección Oro. María repetía en el spot la famosa frase de su madre en la película “Kika” de Pedro Almodóvar.

Tras una larga temporada viviendo en Tailandia donde se empapó de la energía del país asiático y de la extravagancia de sus artistas, regresó a España hace siete años donde comenzó a especializarse en perfomances. Ha hecho además sus pinitos en el cine, como su interpretación de Susi, en “The LeftLovers”, dirigida por su padre, “Ocho apellidos catalanes”, Into the Mud y The Nanny’s Night.

El instagram de la hija de Verónica Forqué es irreverente. Su nombre artístico Virgen María (cuando era joven se le ocurrió que ella sería la Virgen María de las discotecas) la lleva a provocar con cada una de las perfomances que reproduce en imágenes. Centrada en su faceta de artista sin límites, se considera una exploradora de la mujer y se define en cinco palabras: “Meditación, sexo, música, conexión y Dios”.