El ex de Luján Argüelles, en coma tras sufrir un accidente de lancha

Gran susto el que se ha llevado Luján Argüelles tras conocer la noticia. Carlos Sánchez, su exmarido y padre de su única hija, Miranda, ha sufrido un accidente este mismo jueves tras sufrir un accidente en el pantano de Entrepeñas, en Guadalajara. Mientras navegaba en su lancha de recreo, chocó con una roca y la colisión le ocasionó determinadas contusiones, según han informado fuentes de los servicios de emergencia a la agencia Europa Press. Una vez que fue atendido, el personal médico decidió llevarle a un coma inducido y su situación ahora es estable. Además, se espera que siga mejorando en las próximas horas y que todo quede en una anécdota que recordar.

La historia de amor entre Luján Argüelles y Carlos Sánchez se remonta al 2013, cuando ambos comenzaron su relación sentimental, aunque se conocían de tiempo atrás. La que fuera presentadora de ‘Password’ lo definió como un hombre “con muy buen rollo y mucha energía”, y aunque nunca llegaron a darse el ‘sí, quiero’, afianzaron su romance con el nacimiento de Miranda, su primera y única hija en común que llegó al mundo en 2015. Por desgracia, recientemente la pareja decidió tomar caminos separados, aunque a día de hoy siguen manteniendo un vínculo excelente por el bien de la niña.

Luján Argüelles y Carlos Sánchez con la pequeña Miranda

Como otras muchas parejas, fue tras el confinamiento impuesto por la pandemia de coronavirus cuando Luján Argüelles y Carlos Sánchez decidieron separarse. Aunque la presentadora siempre ha sido muy discreta en lo que se refiere a su vida personal y no solía pronunciarse sobre estos asuntos, en este caso sí concedió una entrevista a la revista ‘Semana’ en la que desgranó algunos detalles sobre la ruptura. Aunque no ahondó en los motivos, sí confesó que podía esperarse ese triste final: “Vas previniendo lo que va a pasar en tu vida”

Además, Luján Argüelles confesó que ese fue uno de los peores momentos de su vida, pero no podía permitirse “deprimirse ni decaer” para que a su hija Miranda no le afectara la situación. “Los niños requieren mucho de ti y tienes que tener mucha energía, estar siempre jugando y haciendo de todo para que esté entretenida”, señaló. Al dolor propio que viene tras una separación después de siete años, la presentadora tuvo que lidiar también con la impotencia de no poder mostrar su tristeza e intentar seguir adelante como si nada, llegando a ser “más actriz que Penélope Cruz”, tal y como ella misma señaló en la citada revista.