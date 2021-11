Fabiola Martínez se reencuentra con Eugenia Ortiz tras su divorcio de Bertín Osborne

Gente

A principios de este año, Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron que se separaban tras quince años de matrimonio. Los dos dejaron claro que los problemas surgidos durante la convivencia constituían la única razón por la que habían decidido poner fin a su relación. De hecho, aseguraron que entre ellos sigue habiendo buena sintonía, una cordialidad que se ha extendido también a la venezolana y las hijas de su ya expareja. “Yo hablo con ellas, las veo, hemos quedado para comer varias veces… Tenemos una relación fluida. Ni estamos mejor ni peor que antes”, explicó durante una entrevista en ‘Sábado Deluxe’.

Ahora, Fabiola Martínez y Eugenia Ortiz, la mediana de las tres hijas que Bertín Osborne tuvo con Sandra Domecq, han demostrado la complicidad que sigue habiendo entre ellas durante el primer reencuentro público que ha tenido lugar tras la separación. Las dos han aceptado colaborar en la campaña ‘Pequeños Luchadores’, un proyecto solidario impulsado por Dodot que tiene como objetivo dotar con pañales pequeños a los hospitales españoles para que puedan destinarlos a los bebés prematuros. Ambas han intercambiado reflexiones sobre la empresa solidaria y han intercambiado sonrisas y gestos de cariño, demostrando así que nada ha cambiado tras la ruptura.

Fabiola Martínez y Eugenia Ortiz derrochan complicidad durante su reencuentro FOTO: Jesus Briones GTRES

Además, Fabiola Martínez y Eugenia Ortiz están especialmente concienciadas con las problemáticas que afectan a los bebés prematuros, puesto que Kike, su hijo y hermano respectivamente, nació antes de lo previsto y con una enfermedad provocada por la bacteria Listeria. De hecho, la venezolana y Bertín Osborne regentan su propia fundación solidaria, destinada a ayudar y apoyar a las familias con niños dependientes.

Esta ha sido la primera ocasión en la que se ha podido ver a Fabiola Martínez junto a una de las hijas de Bertín Osborne tras anunciar su divorcio. De hecho, la venezolana ni siquiera quiso estar presente en la boda de Claudia Ortiz con José Entrecanales, que tuvo lugar el pasado mes de octubre, para no eclipsar a los novios en su gran día, a sabiendas de que su presencia y su encuentro con el presentador acapararía toda la atención de los medios.

Se conoce que tanto el cantante como sus hijas intentaron convencerla de que acudiera, pero no había forma de hacerla salir de su convencimiento. “No pinto nada y no es mi lugar”, sentenció durante su primera y, de momento, única entrevista en ‘Sábado Deluxe’.