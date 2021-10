La verdadera razón por la que Fabiola Martínez ‘plantó’ a Claudia Osborne en su boda con José Entrecanales

Gente

Ausencia

Jerez de la Frontera se vistió ayer de gala para acoger una de las bodas de la alta sociedad más esperadas del año, la de Claudia Ortiz Domecq, conocida como Claudia Osborne, y José Entrecanales, hijo del empresario José Manuel Entrecanales y Blanca Domecq. La ceremonia tuvo lugar en la preciosa iglesia gótica de San Miguel que fue declarada Bien de Interés Cultural hace ya noventa años, y hasta allí se desplazaron decenas de invitados de renombre de la esfera social y financiera que quisieron acompañar a los novios en el día más especial de sus vidas. Sin embargo, la celebración estuvo marcada por una notable ausencia: la de Fabiola Martínez, la ex mujer de Bertín Osborne y madre de Kike y Carlos, los dos hermanos pequeños de Claudia, Eugenia y Alejandra. Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron en enero que tomaban caminos separados tras veinte años de vida en común, aunque lo hicieron de mutuo acuerdo y de forma amistosa.

La relación entre ellos sigue siendo buena, una cordialidad que la empresaria venezolana extiende también a las hijas de su ex, a quienes siempre ha dirigido buenas palabras. «Yo hablo con ellas, las veo, hemos quedado para comer varias veces… Tenemos una relación fluida. Ni estamos mejor ni peor que antes», explicó en su primera y única entrevista en «Sábado Deluxe» tras el divorcio. Sin embargo, en ese mismo plató también quiso dejar claro que no acudiría a la boda de Claudia porque sentía «que no pinto nada y que no es mi lugar». LA RAZÓN ya publicó en su día que tanto Bertín Osborne como Alejandra, Sandra y Claudia intentaron en varias ocasiones convencer a Fabiola de que asistiera a la boda, pero sus esfuerzos no han sido compensados y ayer no hubo rastro de la venezolana por la ciudad de Jerez. El resultado fue la imagen de un solitario Bertín Osborne que, en calidad de padrino, acompañó feliz y radiante a su hija hacia el altar sin que nadie lo esperara desde el banco de la iglesia. Aunque la ausencia de Fabiola ha extrañado a la opinión pública y dado pie a teorías y elucubraciones, lo único que la motivó a perderse el gran día de Claudia y José fue su deseo de no eclipsar a los novios, a sabiendas de que su reencuentro público con Bertín Osborne tras la separación acapararía todos los titulares.

Claudia Osborne and Jose Entrecanales on their wedding in Jerez on Saturday, 02 October 2021 FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

De hecho, aunque suele ser muy activa en sus redes sociales, ayer prefirió no publicar ni compartir ningún tipo de contenido en sus perfiles oficiales, consciente de que todos los ojos estaban puestos en sus movimientos. Fabiola Martínez llevó la discreción que siempre la ha acompañado a su máximo nivel, y lo más probable es que no se pronuncie sobre este enlace en el que más de uno la ha echado en falta.

«Hoy me toca a mí, mamá»

Quien sí estuvo muy presente en la mente y corazón de Claudia fue su madre Sandra Domecq, fallecida en el año 2004 a consecuencia del cáncer que padecía. «Hoy me toca a mí, mamá. Cuánto desearía que fueras tú la que me estuviera vistiendo, cuánto desearía ver tu cara a mi lado en el altar, pero, tal y como me prometiste, aunque no te sea posible estar físicamente, aquí estarás agarrando mi mano desde el cielo, y así lo sentiré yo. Siempre conmigo», escribió la novia en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de su madre el día de su boda con Bertín Osborne.

Por fortuna para ella, sí pudo contar en una fecha tan especial con el calor y cariño de sus hermanas Eugenia, Alejandra y la menos mediática del cuarteto familiar, Ana Cristina. Esta última es la más joven del clan, fruto de la relación que Sandra Domecq mantuvo con el empresario Fernando Portillo tras divorciarse de Bertín Osborne, y fue quien ayudó a Claudia a entrar en la iglesia sujetando su larga capa para que no arrastrara por el suelo. Aunque siempre se ha mantenido al margen de la opinión pública, durante la ceremonia no pudo evitar acaparar parte de la atención por su llamativo y acertado estilismo: un vestido rojo de escote irregular y adornos dorados, el mismo color que escogió para sus joyas y complementos.

Alejandra Osborne en la boda de su hermana Claudia FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Por su parte, la primogénita de Bertín Osborne se decantó por un atuendo de lo más salvaje formado por una larga blusa con estampado de leopardo que vistió sobre un pantalón también rojo. La hermana mediana, Eugenia, optó por un atrevido diseño de The IQ Collection que consistía en un largo vestido azul marino adornado con círculos y grandes solapas en color blanco, que combinó con un bolso de rafia turquesa y coral, así como unas elegantes sandalias negras.