Las hijas de Bertín Osborne, sobre la separación de su padre: “Lo están haciendo con respeto”

La noticia de la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez sorprendió a propios y a extraños. La pareja no ha querido pronunciarse sobre las causas del divorcio, haciendo gala de la discreción que siempre ha caracterizado su relación.

Ho, la revista ¡Hola! publica en exclusiva una entrevista con las tres hijas mayores del cantante, Alejandra, Eugenia y Claudia, y también con Ana María Portillo, la hija que Sandra Domecq tuvo con Fernando Portillo. Las tres mujeres afirmar que que “estamos llevando muy bien este momento porque ellos lo están haciendo estupendamente, con muchísimo cariño y respeto”. Eugenia añade que ve a su padre “bien y tranquilo”. “A Fabiola claro que la seguiremos viendo, nuestra relación es independiente de lo que pase entre ellos”. “Fabiola es la madre de mis hermanos, ha sido una persona muy importante en nuestras vidas y lo seguirá siendo”, añade Claudia.

Bertín Osborne y Fabiola en la gala de los premios «Telva»

Las tres hijas de Bertín confiesan haber dado algún consejo a su progenitor que no quieren desvelar aunque Claudia asegura que están “intentando hacer piña a su alrededor todo lo que podemos (...) Seguimos siendo una familia unida pase lo que pase. Tenemos pendiente una comida con Fabiola en las próximas semanas”.

Las hermanas se han embarcado además en un proyecto común al ser imágenes de la firma de moda Hoss Intropia.

Arévalo: “Él se echa las culpas pero la culpa la tienen los dos”

El humorista Arévalo, uno de los mejores amigos de Bertín Osborne, se sentó en el “Deluxe” para hablar de su relación con Malena Gracia, pero también para comentar el momento tan delicado que vive el presentador a nivel personal.

Arévalo asegura que en alguna ocasión preguntó a Bertín si estaba pasando una mala racha con su mujer y este le confesó que sí: «Discutir por tonterías cansa...”.

Bertín Osborne y Paco Arévalo han compartido escenarios que les ha llevado a fraguar una gran amistad

“Yo le pregunté a Bertín si estaba mal con Fabiola y me dijo que sí. Yo le veía distinto, más apagado, más retraído... No es el Bertín divertido», aseguraba el humorista que dejó además claro que los culpables de que se acabe el amor en una relación son los dos protagonistas, no uno de ellos, y en este caso confesó que aunque Bertín se eche todas las culpas, los dos son culpables. «Él se echa las culpas porque es un caballero, pero la culpa la tienen los dos. Si uno no quiere, dos no discuten. Discutir por tonterías es lo más peligroso en un matrimonio. Además, hay una diferencia de edad», explicó.