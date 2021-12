Porqué Terelu Campos no tiene ningún objeto de su padre

La opinión pública sigue conmocionada a raíz de la muerte de Verónica Forqué, cuyo cuerpo fue hallado en su casa de Madrid el pasado lunes 13 de diciembre. La actriz, que sufría una depresión, decidió quitarse la vida. El triste suceso ha puesto sobre la mesa el debate sobre la salud mental y la necesidad de poner a disposición de los ciudadanos nuevas herramientas para combatir la alta tasa de suicidios en nuestro país. En este sentido, Carmen Borrego ha querido compartir su testimonio acerca del fallecimiento de su padre, José María Borrego, que también fue autoprovocado.

“Hay que dejar de estigmatizar a los familiares y a las personas que sufren esto. La perdida de un familiar es terrible, pero de esta manera es el doble de terrible. Incluso tú como familiar te avergüenzas. A mi me han preguntado por mi padre y he dicho mil veces que tuvo un accidente”, se confesó Carmen Borrego. Por fortuna, con el paso del tiempo, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha conseguido pasar página y ahora asegura que el suicidio de su padre “ya no es un tabú. Me he reconciliado con él”. Sin embargo, no parece que todos en su familia hayan seguido el mismo camino.

Carmen Borrego FOTO: Gtres

Carmen Borrego ha reconocido que su tío, hermano de José María Borrego, “nunca verbalizó” lo que le había pasado a su padre, y cuando sus hijos le preguntaban “se inventaba otra historia”. La tertuliana recuerda también que era “incapaz de decir la palabra” suicidio. Además, la colaboradora de ‘Sálvame’ señala que es la única de su familia “que tengo cosas de mi padre”, dando así a entender que ni su hermana, Terelu Campos, ni su madre María Teresa Campos, conservan algún objeto del fallecido periodista. Al parecer, la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’ llevó el luto de su padre de una forma diferente a la de su hermana pequeña.

Además, Carmen Borrego ha explicado que después de darle muchas vueltas al asunto, logró perdonar a su padre porque “llegas a la conclusión de que estaba enfermo y que por sus circunstancias no era capaz de pensar en nadie”.