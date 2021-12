El amor a los 85: Fernando Sánchez Dragó dará el “Sí, quiero” a Emma Nogueiro

Fernando Sánchez Dragó y Emma Nogueiro ultiman los últimos detalles burocráticos para darse el “Sí, quiero”. Se trata de la cuarta boda del escritor que está a la espera de obtener el divorcio de su actual esposa japonesa Naoko, madre de su hijo pequeño de nueve años.

Sánchez Dragó afirma que está mejor que nunca y “enamoradísimo” de Nogueiro con la que comparte no solo su afición por la lectura sino también a la tauromaquia, el amor a los gatos y las ideas políticas.

Fernando Sánchez Dragó, en una imagen de Archivo

La diferencia de edad, él tiene 85 años, y Emma, 28, no ha sido obstáculo para que la relación haya funcionado. La pareja, que recientemente ha estado en Marbella, en la pesentación de la novela “Eldorado”, un libro que ha visto la luz gracias a la novia, que desde la editorial Almuzara se empeñó en su reedición. La pareja pasó una jornada de enamorados en el hotel Los Monteros y después participaron en el Foro de Encuentros con la Cultura, donde Sánchez Dragó embelesó con su verbo al público, contando su historia de amor con su pareja. “Y es que uno acaba escribiendo para que le quieran. Igual que en el año 1960, cuando escribí este libro y me enamoré en Torremolinos. Así estoy ahora”. Y contó como escribió de un tirón la novela ‘Eldorado’ (Berenice), aporreando la vieja Underwood, que había heredado de su padre. Trescientas veintisiete páginas en tres meses. Con esta novela enamoró a Laura, nombre ficticio de la protagonista, “Y qué cosas tiene la vida. Cuando Emma descubrió esta novela se la aprendió de memoria y me quiso mucho más. Tiene mucho tesón y no ha parado hasta que se ha reeditado. Lo dicho, que uno escribe para que le quieran”, destacaba.

En el Centro Trapiche Guadaiza, donde se celebró la presentación, el escritor contó como conoció a su futura esposa y autora del epílogo de la novela. Fue en el otoño de 2017: “Ella vino a mi casa a hacerme una entrevista para un periódico. Yo ya estoy aburrido de que me pregunten siempre lo mismo. Los periodistas son muy aburridos a veces. Pero llegó ella y vi que, además de lista e inteligente, estaba muy buena. No me lo pensé dos veces accedí a la entrevista y aquí estamos cuatro años después”.

El novelista relató que se enamoró de ella “hasta las trancas” y que ahora es su mano derecha. A lo que ella, sonriendo desde su butaca, señalaba: “Que conste que a mí él antes de conocerle, me caía muy mal. Fui a la entrevista con un concepto de su persona, que no se correspondía para nada con el hombre maravilloso que es. Del que me he enamorado por entero”. Así en toda una declaración de intenciones en su epílogo le dijo a Fernando que «él ilumina mi futuro con el brillo de un relámpago… Y pido que mi camino junto a él, sea largo y que sean muchas las mañanas de verano cuando con placer, yo llegue al mismo puerto para descubrirlo intacto como la primera vez”.

“He comprado mi ataúd y mi epitafio”

Sánchez Dragó explicó en el encuentro cultural que tenía asumida la cercanía de su muerte. “Son 85 años, amigos míos como Antonio Escotado o Luis Eduardo Aute se han ido hace nada. Todo esto de morir entra en la normalidad. Desde hace tiempo me compré el ataúd (uno baratito) y tengo pensados varios epitafios, uno el que más me gusta hasta ahora: “Perdonen que no se me levante”.

El escritor cuenta que en su casa de Castilfrío de la Sierra, en Soria, tiene guardado su ataúd junto a sus últimas voluntades: “En el cementerio que está al lado de mi casa compré también un terrenito ahí para que me entierren. De incinerarme nada. Yo quiero tocar la tierra”.