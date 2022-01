Edurne: “La maternidad me ha cambiado para bien”

Podríamos decir con total seguridad que la cantante Edurne se encuentra viviendo uno de sus momentos más dulces de su vida. Hace casi un año que experimentó la maternidad tras la llegada de Yanay, su primera hija en común con el futbolista David de Gea, y este viernes lanzó su nuevo disco «Catarsis Deluxe», una reedición de su anterior trabajo, el álbum más exitoso de sus 15 años de carrera desde que la conocimos en «Operación Triunfo». Después de un parón de cinco años, la cantante regresa con más ilusión y ganas que nunca.

¿Cómo ha sido esta vuelta?

Ha sido una vuelta diferente, echaba mucho de menos la música pero no quería volver de cualquier manera. Tuve tiempo para oxigenarme, para ver qué camino quería coger y arriesgarme un poco. El recibimiento ha sido buenísimo.

Hábleme de «Catarsis Deluxe».

El nombre «Catarsis» refleja muy bien lo que quería mostrar. Pasé de estar en una compañía a ser independiente, y es la primera vez que yo he podido hacer todo libremente: desde la composición de los temas, producción, edición, creatividad, estar pendiente de cada proceso... para mi, sin duda, es el más especial. A parte de todo eso, hay temas personales como «Tal vez» o «Yanay».

Su hija ocupa un lugar privilegiado en este nuevo álbum.

La maternidad me ha marcado mucho, a mí personalmente para bien. Es una experiencia preciosa, maravillosa, y hoy en día mi niña es mi fuente de inspiración. Me provoca muchos sentimientos. Para mí Yanay es lo que más se puede acercar al amor.

¿Le ha cambiado mucho la maternidad?

Ahora es mi vida, me emociona mucho saber que soy madre y que tengo una niña de diez meses en casa. Yanay para mi es mi vida ahora mismo. Personalmente, ahora veo la vida desde otro prisma, tengo otras prioridades. Para mí las preocupaciones son las de ella y las mías pasan totalmente a un segundo plano.

¿Cómo es la conciliación familiar para una artista?

Tengo la suerte de contar con ayuda y con los abuelos para yo poder seguir con mi trabajo. Creo que hay que buscar un equilibrio y poder compaginar ambas cosas. Yo me siento afortunada de poder hacerlo. Se lleva bien, es muy ajetreado, pero con buena organización todo va adelante.

Hábleme de su hija, Yanay.

Es preciosa. Es muy lista, muy inteligente, aprende muy rápido, está creciendo muy rápido, duerme y come muy bien... tengo un angelito. He tenido mucha suerte, estoy muy feliz.

Si el día de mañana le dice que quiere ser artista...

Todo lo que decida que quiera ser, la apoyaré a muerte. Si tiene que ver con la música, yo encantada. Pero si hace algo que no tiene nada que ver, también estará bien.

¿Cómo lleva vivir a caballo entre Manchester y Madrid?

Es cuestión de organización y ahora con la peque más. Ella viaja conmigo. Mi trabajo lo tengo aquí, voy y vengo, mi pareja lo tiene allí y no pasa nada. Llevamos muchos años así y lo llevamos bien. O sea, nos vemos todos lo meses, no es una relación que llevemos cinco meses sin vernos, no, nos vemos mucho. Él está en un momento profesional buenísimo y yo también, por eso nos apoyamos mutuamente. Es lo que nos ha tocado vivir y ya se verá en un futuro.

¿Te sientes cómoda viviendo en Manchester?

Sí, hago vida normal también allí. Estoy bien y cómoda, sí.

¿Ha podido conocer a Georgina Rodríguez ya? ¿Tiene trato con ella?

No hacemos mucha vida social por el tema de la pandemia, estamos intentando cuidarnos. David, por su profesión, tiene que ser precavido, y por ello no hemos tenido tanta vida social y no nos conocemos todavía. Pero bueno, imagino que en algún momento coincidiremos.

Usted es la única jurado de «Got Talent» que ha participado en las siete ediciones. Tras la salida de Paz Padilla se rumoreó sobre un supuesto mal ambiente...

Por nuestra parte no existe en absoluto mal ambiente. Es cosa de otras personas. Yo sigo manteniendo buena relación con ella.

¿Le gustaría hacer otro tipo de formato televisivo? ¿Un reality o biopic, por ejemplo?

Creo que no me veo haciendo reality. Lo ideal para mí son este tipo de programas de entretenimiento, es donde más disfruto. No he pensado en otro tipo de formato... En un futuro podría ser, pero no creo en una docuserie sobre mí. Intento cuidar bastante mi vida privada, no me gusta exponerme tanto. Cuento muchas cosas en redes, pero me gusta limitarlo un poquito porque me gusta tener esa privacidad y algunas cosas intimas solo para mí. Yo decido lo que quiero que se sepa.

Próximamente se celebra el Benidorm Fest que elegirá la canción que nos representará en Eurovisión, ¿tiene su favorito?

Rigoberta Bandidni es algo fresco, diferente, creo que es una artista que puede aportar muchísimo. La verdad que sería una buena candidata, me gusta mucho.

¿Volvería a Eurovisión?

No me importaría volver, pero hay que dejar hueco a otros artistas.

¿Cómo se presenta este 2022?

Feliz y contenta con todo lo que viene, tengo el año completito. Feliz de que no falte el trabajo y de poder seguir dedicándome a la música y compaginándolo con la televisión.