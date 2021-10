EDURNE: “No le daría ningún consejo a la niña que entró en ‘Operación Triunfo’ porque los golpes también me han convertido en la artista que soy ahora”

Dulzura, talento y belleza por igual. Si mezclas todo eso es una coctelera te va a salir la artista de la que estamos hablando, Edurne. Esa niña que descubrimos con tan solo 19 años a través de nuestras pantallas, gracias a ‘Operación Triunfo’, y que ya es toda una mujer. Una artista de éxito que no ha perdido esa dulzura de aquella joven que nos enamoró a todos. La cantante actúa, canta y ejerce de jurado en Got Talent y además ha sido madre. Y todo lo sigue haciendo sin perder la ilusión y su dulzura inicial que es tan difícil de mantener. Es feliz, le brillan los ojos y está muy orgullosa de su trabajo y de la mujer en la que se ha convertido. Edurne ha lanzado su nuevo single: Boomerang. Se trata de una canción pop que habla de amor con un sonido mucho más latino y con una estética de lo más cuidada. Un tema que pertenecerá a la reedición de su último disco, Catarsis, que llegará en enero.

En Lifestyle nos hemos querido sentar con Edurne para charlar de su nuevo single, de la vida y de la dificultad de ser mujer con una pareja famosa en esta país tan machista aún. ¡No te pierdas la entrevista con Edurne!

Por fin ha vuelto Edurne, y tus fans no te podían estar esperando con más ganas porque fue anunciarlo en tus redes sociales y se formó una gran revolución.

¡Sí! Me estaban esperando con ganas y la verdad es que estoy muy contenta de esta expectación y el recibimiento que está teniendo porque además es algo un poquito diferente a lo que están acostumbrados. Aunque sigue teniendo la misma línea pero quería arriesgar un poco más en la estética, en el sonido y la verdad es que estoy feliz con el recibimiento.

Un sonido diferente, como decías, a lo que estamos acostumbrados a escucharte, un poco más latino pero con ese sello dulce que cuando lo escuchas sabes que es Edurne.

¡Totalmente! Eso también es lo que buscaba. En enero vamos a vamos a sacar una reedición de ‘Catarsis’ porque me daba mucha pena porque al salir en una época de pandemia tampoco lo he podido disfrutar. No he podido hacer firmas, ni gira, no le hemos podido dar lo que se merecía. Entonces por eso hemos decidido sacar una reedición con temas que hemos sacado a posteriori y cuatro temas inéditos de los que uno es ‘Boomerang’. Y tengo muchas ganas de que los escuche la gente.

‘Boomerang’ ya ha salido a la luz, ¿los otros tres que restan los escucharemos antes de que salga al reedición?

Yo creo que los guardaré para el disco, si fuera por mi los escuchabais ya todos pero creo que se guardaran para enero con el disco.

Y háblanos un poquito más de este nuevo tema ‘Boomerang’.

Me hacía gracia porque más o menos todos los amores empiezan así, aunque vaya a ser el amor de tu vida, pero al principio nunca sabes si va a volver si va a ser el amor de tu vida. Ese efecto de ‘boomerang’ me hizo mucha gracia y me gusta hacer temas con los que la gente se pueda sentir identificada cuando los escucha. Además, tiene ese toque más latino y de buen rollo que tanto necesitamos ahora. Muy positivo y alegre.

Un tema para bailar y más ahora que se puede volver a salir, a ir de discotecas. Y aunque estemos en octubre tenemos muchas ganas de bailar.

Totalmente, muchas veces tendemos a pensar que este tipo de música es solo para el verano y no. Yo creo que son para alegrarnos durante todo el año.

Un toque latino pero como decíamos al principio sin perder el sello de Edurne.

Es bueno evolucionar como artista, no me gusta hacer cosas que ya he hecho anteriormente, me gusta hacer cosas diferentes para el público porque si no sería aburrido para mí y para ellos. Nunca había pensado en hacer algo con un sonido más latino y ahora me he dado cuenta que mezclando con el pop queda algo mucho chulo y muy actual. Hay que adaptarse a lo que viene pero sin perder mi sello. Siempre hay que mantener el estilo propio. Quería canciones que fueran importantes para mí y que lanzaran un mensaje importante.

Me decías antes también que querías una estética muy cuidada, un videoclip rodado en Ibiza... Cuéntame más.

Es un tema que a mi me ha marcado mucho desde que lo empecé a grabar en el estudio y quería que el videoclip siguiera la misma línea y que fuera muy fresco. Quería que fuera diferente a todo lo que he hecho hasta ahora y dándole vueltas quisimos darle un toque más pin-up, años 50 y el hotel en que lo rodamos en Ibiza tenía una estética maravillosa. Todo eso combinado con unos looks muy trabajados y unas bailarinas, hemos conseguido lo que buscábamos. Quedo mejor aún de lo que pensaba.

Unos looks muy cuidados, y en la fotografía de portada te vemos con un estilismo verde, tan en tendencia es otoño. ¿Qué no puede faltar en la maleta o en el armario de Edurne este otoño?

Me gustaría meter prendas naranja, aunque aún no tengo nada, pero creo que es un color que se va a llevar mucho. En el videoclip salgo mucho de naranja, antes era un color que tampoco le daba mucha importancia pero ahora me apetece. Además, al ser rubia creo que me favorece. Aunque el negro siempre ha sido mi color, el básico que nunca falla, pero creo que este año voy arriesgar y me voy atrever. Además, vestir de naranja me da mucha energía y muy rollo.

Evolucionar, como decías antes. ¿Qué queda de aquella Edurne que conocimos en ‘Operación Triunfo’?

Profesionalmente ha cambiado mucho, personalmente claro está, no es lo mismo una niña de 19 años a una mujer de 35, camino de 36 años. Aprendes mucho de la vida, maduras y eres más consciente de por donde quieres ir. Pero yo sigo teniendo a mi familia al lado, a mis amigos de siempre, hago lo mismo de siempre y yo como se me ve. Soy como soy, no hago ningún papel y estoy muy feliz porque me gusta la vida que tengo. ¿Profesionalmente? He ido evolucionando y también creo que es un aprendizaje continuo. Vas aprendiendo a base de golpes, para lo bueno y lo malo. Pero no cambiaría nada porque eso me ha hecho ser la Edurne de hoy en día.

Entonces entiendo, por lo que dices, que si ahora tuvieras a la Edurne jovencita que entró ‘OT’ delante, no le dirías nada para que aprendiera ella sola. ¿No?

Exacto, creo que se aprende viviendo la vida. Por mucho que te diga la gente al final es como los adolescentes, ya te pueden decir misa, que al final aprenderás con el golpe que te lleves. Podría decirle cosas, pero la verdad es que no cambiaría nada, porque ahora estoy feliz con mi vida en general.

Hay algún consejo que te dieran en ese momento, que no hicieras caso, y ahora entiendas.

“No pierdas nunca la ilusión”, y yo pensaba cómo voy a perder la ilusión por hacer lo que más me gusta, mi sueño. Con el paso de los años he ido aprendiendo que a veces si que tienes momento no tan buenos, pero tienes que ser fuerte y seguir luchando sin perder la ilusión. Seguir trabajando duro y ser constante. Es fácil que en ciertos momentos esa ilusión baje, y eso no nos lo podemos permitir mucho.

Has cambiado mucho, pero cómo te ha cambiado la maternidad y ser ‘mami’.

¡Lo que más me ha cambiado! El punto de vista en general de la vida ahora es totalmente diferente. Esto también me lo habían dicho y yo pensaba pues normal (risas). Pero no, es aún más de lo que te puedes imaginar. El amor a un hijo es indescriptible y que te cambia mucho la visión de todo. A mi me pasa como jurado en ‘Got Talent’, ahora cada vez que veo una actuación de un niño, de un acrobata, me pongo mala... Porque ya no solo pienso en el niño, también pienso en los padres. O me emociono mucho más cuando un niño hace algo precioso y veo a los padres emocionados. Valoras más otras cosas y das la importancia justa a otras cosas. Te hace ser más consciente de la vida.

Y en esta línea, entiendo que también te cuesta ser más crítica como jurado con los peques...

Totalmente. Ahora cada vez que digo que ‘no’ a un niño, lo siento mucho más. A todos los niños los veo como madre, como si fueran mis hijos (risas).

Entiendo que esta faceta televisiva quieres seguir compaginándola con la música.

¡Sí! Y eso que cuando empecé en la música ni me lo planteaba, si no eran los programas musicales en los que he participado. Pero la verdad es que con este nuevo papel me siento muy cómoda, muy feliz. Para mi la música es lo primordial, pero siempre que lo pueda compaginar quiero seguir haciéndolo.

Ahora también entiendes más al jurado, que no cuando estabas al otro lado.

Más que entenderlos (risas). Mucha gente me dice que qué bien ahora de jurado y no como concursante, pero tampoco es fácil. Decirle que no a alguien que viene con toda su ilusión y sus ganas es muy complicado, aunque puede ser que yo tenga más empatía con ellos porque he vivido esos nervios y los entiendo. Toda tu vida va en ese cásting y lo quieres hacer muy bien. Siempre intento hacer una crítica constructiva y con cariño.

Recuerdas alguna crítica que te hicieran en su momento y que te doliera especialmente.

No recuerdo ninguna en concreto, pero la verdad es que también tuve la suerte de que en mi época no habían tantas redes sociales como ahora. La verdad es que ahora mismo ya no me afectan, porque he aprendido a relativizar y a ser consciente de que lo que te tiene que doler son tus amigos y tu familia. Pero es verdad que al principio cuando te llega un mal comentario te duele en ese momento, pero nada que me haya marcado para acordarme a día de hoy. Lo importante es que tu seas feliz con lo que haces, siempre vas a gustar a unos y a otros no. Pero lo importante es que tu estés contento con todo lo que haces en la vida. Tirar para adelante y que te afecte lo menos posible.

Y también lo que hablamos siempre con muchas compañeras tuyas, que hagamos lo que hagamos las mujeres, por desgracia seguimos en una sociedad que siempre seremos las ‘novias de...’ o ‘las mujeres de...’

¡Buf! Las etiquetas, si yo te contara. Esto es un tema para hablar largo y tendido. Yo por ejemplo, mi pareja, nunca he visto en una rueda de prensa que le pregunten por mí...Ni lo piensas. En cambio a mí muchas veces solo me hacen una pregunta de mi trabajo y luego todas de mi vida personal. Me estás relegando a eso, a ser ‘la pareja de’ y toda la vida lo mismo. Yo espero que cambie con los años la verdad. Que ya te digo que no me importante decir que estoy muy feliz con mi pareja, tengo una niña preciosa y he creado una familia que ni en sueños imaginaba. Pero que también valoren el trabajo que hacemos. Yo si estoy dando una entrevista es para hablar de mi trabajo, no me gusta hablar de mi vida, tengo mi privacidad.

¿Ya te has acostumbrado a eso?

Es que muchas veces no puedes hacer nada. Muchas veces haces una entrevista maravillosa hablando de tu trabajo y te titulan por la única pregunta que te han preguntando de tu pareja o de tu familia y ahí parece que tu hables sobre ese tema. Recalcar un poco el trabajo que estamos haciendo, tengo muchas anécdotas que contar al respeto pero tengo la esperanza que algún día cambiará porque no se puede permitir esto. También es engañar a los lectores...