Así recuerda Lucía Dominguín a su hija Bimba Bosé en el aniversario de su muerte

Tal día como hoy, hace ya un lustro, Bimba Bosé perdía la vida a los 41 años a consecuencia de un cáncer de mama contra el que llevaba luchando desde hacía tiempo. La enfermedad pudo con ella y la modelo dejó un enorme vacío en el corazón de sus amigos y demás seres queridos, especialmente en el de su madre. Dicen que la muerte de un hijo nunca se supera, y Lucía Dominguín ha querido demostrar lo mucho que echa de menos a su primogénita en una fecha tan especial como el quinto aniversario de su fallecimiento. “Siempre a mi lado, día a día, con tu fuerza y tu sonrisa”, ha escrito la hermana de Miguel Bosé en su cuenta de Instagram.

Junto al mensaje, Lucía Dominguín ha publicado un fotografía de lo que parece ser una especie de altar levantado en honor a Bimba Bosé. En la escena se aprecia un cuadro con el busto de la modelo, rodeado de varias flores y velas encendidas en recuerdo del alma de su hija. Aunque hoy se trata de un día especial por ser el quinto aniversario de su muerte, lo cierto es que la concursante de ‘MasterChef Celebrity 5’, suele compartir imágenes en homenaje a su fallecida hija, dejando claro así que está en su recuerdo todos los días del año.

Por su parte, Olfo Bosé, uno de los hermanos de Biba, también ha querido recordarla a modo de un especial publicado en ‘Vanitatis’, donde el sobrino de Miguel Bosé ha señalado que “desde pequeña fue más que una hermana, también era amiga y una guía. En la etapa más dura de mi vida, fue la que tiró de mí. Me convenció para que saliera del pueblo y me fuera a estudiar a Inglaterra. Tuvimos nuestros momentos, pero puedo decir que he sido un privilegiado por tener semejante fuente de inspiración”.

Por su parte, ninguna de sus hijas ni el resto de sus hermanos ha compartido ningún recuerdo a Bimba Bosé de forma pública, aunque de seguro que, en la intimidad, hoy tendrán mucho más presente de lo habitual a una figura eterna como la de la modelo.